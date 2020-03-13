Производители лекарств наращивают запасы субстанций

13 марта. FINMARKET.RU - Большинство использующихся в российской фармацевтической отрасли субстанций производится в Китае (51,7%) и Индии (26%). Российские вещества входят в оставшиеся 22,3%, как и субстанции из Европы, свидетельствуют данные RNC Pharma. Российские власти пытаются оценить риск дефицита лекарств из-за пандемии коронавируса, которая сдерживает производство в Китае и заставляет Индию вводить торговые ограничения.

Вероятный дефицит субстанций вынудил одного из крупнейших в России производителей фармацевтических субстанций - "Активный компонент" - в разы увеличить запасы действующих веществ, сообщил "Ведомостям" президент компании Александр Семенов, об этом попросили партнеры. Подобные запасы нужны, объяснил Семенов, когда фармацевтические компании - потребители субстанции ожидают перебоев в поставках. В нормальной ситуации запасы обеспечивают производство лекарств на месяц-два, рассказывает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов.

Какие именно фармкомпании просили увеличить запасы и каких именно субстанций, Семенов не сказал, но заверил, что все компании входят в десятку крупнейших. Кроме того, продолжил Семенов, о желании сотрудничать с "Активным компонентом" заявили и другие фармпроизводители, непостоянные клиенты компании.

Запросы клиентов, говорит Семенов, привели к тому, что единственный завод "Активного компонента" под Санкт-Петербургом перешел на круглосуточную работу без выходных. Во 2-м квартале компания откроет второй завод, втрое более производительный, чтобы обеспечить выпуск некоторых новых социально значимых фармацевтических субстанций.

Другой крупный производитель субстанций - "Синтез" (нестероидные противовоспалительные средства ибупрофен и диклофенак, антигистаминный лоратадин и др.) обменивается информацией об остатках действующих веществ с регуляторами, сообщил гендиректор компании Сергей Клыков. Увеличить производство компанию пока никто не просил, говорит Клыков, при необходимости "Синтез" может нарастить выпуск некоторых действующих веществ, например диклофенака и протовомикробных препаратов, и начать производство аналогов китайских и индийских субстанций, что особенно актуально, если помнить, что они занимают 77,7% рынка.

27 февраля 2020 г. в подведомственном Минпромторгу Государственном институте лекарственных средств и надлежащих практик прошло совещание с участием представителей Минздрава, Минпромторга и крупнейших российских фармпроизводителей, обсуждалась ситуация с китайскими субстанциями. Чиновники предложили собрать информацию от фармпроизводителей о запасах китайских субстанций и лекарствах, которые из них производятся, знает от участников совещания еще один сотрудник фармкомпании. По словам представителя Минпромторга, на совещании определяли потребности производителей фармацевтических субстанций в сырье.