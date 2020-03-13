Магазины фиксируют падение посещаемости

13 марта. FINMARKET.RU - Негативный информационный фон из-за пандемии коронавируса и обвала рубля привел к резкому снижению Shopping Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м) московских торгцентров. Shopping Index на седьмой (с 17 по 23 февраля) и девятой (с 2 по 8 марта) неделях 2020 года сократился на 8,9% и 9,7% соответственно относительно тех же периодов прошлого года. Такие данные приводит Watcom Group, пишет "Коммерсант". Ранее показатель демонстрировал положительную динамику: на шестой неделе (9–14 февраля) рост относительно аналогичного периода прошлого года оценивался в 6,5%. Президент Watcom Group Роман Скороходов связывает снижение Shopping Index с комплексом факторов: на потребительское поведение повлияли негативный информационный фон из-за распространения коронавирусной инфекции, ухудшение экономической ситуации и общее снижение интереса к гендерным праздникам. Еще одним возможным фактором он называет теплую погоду, которая могла стимулировать москвичей чаще бывать на улице.

В сети "Республика" изданию подтвердили снижение трафика в магазинах сети в торгцентрах. Хотя связывает эту традицию ритейлер скорее с постепенным переходом продаж в онлайн. С середины февраля в магазинах сети "Читай-город-Буквоед" падение трафика варьируется в диапазоне от 10% до 20%, рассказывает ее гендиректор Михаил Иванцов.

Собеседник “Коммерсанта” на рынке торговой недвижимости добавляет, что в конце февраля — начале марта товарооборот ритейлеров в торгцентрах сократился в среднем на 10–15%, в некоторых случаях доходит до 30%. Ведущий аналитик "Магазина магазинов" Ярославна Шилова добавляет, что сильное падение продаж сейчас происходит в сегменте fashion.

Управляющий партнер "Ванчугов и партнеры" Алексей Ванчугов уверен: рынок торговой недвижимости ждет сложный год. Гендиректор CBRE Владимир Пинаев ждет, что текущая ситуация заметно отразится на результатах ритейлеров за первый и второй кварталы. Директор департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгения Хакбердиева тем не менее делает позитивный прогноз на год: товарооборот по итогам вырастет на 5–7%.