ЦБ дадут право тратить средства на развитие финансовой грамотности

13 марта. FINMARKET.RU - Банк России получит мандат на развитие финансовой грамотности - то есть сможет расходовать средства на развитие этого направления. Проект таких поправок в закон о Центральном банке был одобрен правительством, профильным комитетом Госдумы и поставлен в повестку нижней палаты парламента, пишут "Известия" . Законопроект могут принять уже в текущую сессию.

Первым поляну финансовой грамотности в России начал осваивать Минфин. В 2011 году стартовал совместный проект министерства с Всемирным банком, который был продлен уже дважды. На старте он оценивался в $100 млн. Как напомнили "Известиям" в пресс-службе финансового ведомства, работа в этом направлении ведется в соответствии со стратегией, утвержденной правительством в сентябре 2017 года и рассчитанной до конца 2023 года. Однако к 2021 году проект с ВБ закончится.

"По завершении программы со Всемирным банком предполагается переход к финансированию целого ряда направлений деятельности в этой области за счет средств федерального и региональных бюджетов", - уточнила пресс-служба Минфина.

Центробанк подключился к финансовому просвещению россиян в 2014 году, уточнили в пресс-службе регулятора. Но финансирование всегда было проблемой для. Последним инструментом, который использовал Банк России, стала Ассоциация развития финансовой грамотности, которая была учреждена регулятором, СРО, профобъединениями и крупнейшими финструктурами. По информации "Известий", общий объем взносов составлял порядка 45-50 млн рублей в год.

"Наделение Центробанка полномочиями по повышению финансовой грамотности законодательно усилит нашу работу в этой сфере, направленную, в том числе, на снижение количества нарушений прав потребителей, - рассказал изданию Мамута. - Потому что нарушения зачастую возникают из-за незнания населением элементарных понятий и норм и неумения защитить свои права". По его словам, мандат даст Банку России возможность вести эту деятельность на системной основе именно как повышение финграмотности.

По словам одного из авторов законопроекта, депутата ГД Дмитрия Скриванова, ошибки в кредитовании и инвестировании, пользовании услугами микрофинансовых организаций или подаче отчетности не только оборачиваются серьезными проблемами для граждан и организаций, но и оказывают отрицательное влияние на экономику страны в целом. "Вместе с тем, Центробанк, который владеет наиболее полной информацией о тенденциях финансовых рынков и всей совокупности финуслуг в стране, не имеет формального права заниматься ликбезом и тратить на это государственные средства. Законопроект наделяет ЦБ таким правом, и мы рассчитываем, что он будет им активно и результативно пользоваться после его вступления в силу", - прокомментировал парламентарий.