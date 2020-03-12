- - лишь 3% респондентов сообщили, что постоянно пользуются этим средством для профилактики заражения вирусами,
- - 9% опрошенных делают это иногда или во время болезни,
- - 88% вообще не пользуются масками.
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12 марта 2020 года 10:08
Видит ли компьютер сквозь медицинскую маску
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - Из-за угрозы коронавируса число "людей в масках" выросло. Могут ли медицинские маски повлиять на безопасность и распознавание лиц, особенно в крупных городах, выяснили в своем исследовании Сбербанк и компания VisionLabs (входит в экосистему банка). Портал "Рамблер" (входит в экосистему банка) с 5 по 10 марта 2020 года провел опрос об отношении россиян к медицинским маскам:
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