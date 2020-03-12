Видит ли компьютер сквозь медицинскую маску

12 марта. FINMARKET.RU - Из-за угрозы коронавируса число "людей в масках" выросло. Могут ли медицинскиеповлиять на безопасность и распознавание лиц, особенно в крупных городах, выяснили в своем исследовании Сбербанк и компания VisionLabs (входит в экосистему банка).

Портал "Рамблер" (входит в экосистему банка) с 5 по 10 марта 2020 года провел опрос об отношении россиян к медицинским маскам:

- лишь 3% респондентов сообщили, что постоянно пользуются этим средством для профилактики заражения вирусами,

- 9% опрошенных делают это иногда или во время болезни,

- 88% вообще не пользуются масками.

"Наши продукты могут распознать лицо даже при использовании медицинской маски. Мы в VisionLabs внедрили эту функцию в свой продукт еще в 2018 году и реализовали более 20 проектов в Юго-Восточной Азии и Японии, где маска на лице человека - норма повседневной жизни.

Безусловно, медицинская маска усложняет задачу распознавания, но мы научились с высокой точностью идентифицировать лица с накладными усами или бородой, надетыми очками, шарфом, шляпой, медицинской маской или другими аксессуарами. При распознавании наши алгоритмы учитывают большое количество признаков лица. Частичные перекрытия лица затронут некоторые из них, но алгоритм продолжит работать стабильно по оставшимся видимым признакам".