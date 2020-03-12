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12 марта 2020 года 09:48

Отельеры просят отказаться от гостиничного сбора

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Михаил Терещенко/ТАСС
Михаил Терещенко/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - Представители бизнеса через "Опору России" рассчитывают добиться отказа от включения гостиничного сбора и других платежей в Налоговый кодекс, на чем настаивает Минфин. На рынке уверены: эти меры чрезмерно повышают фискальную и административную нагрузку на отели, делая их менее конкурентными по сравнению с тем же теневым сектором. Но в Минфине настаивают, что уже достаточно уступили бизнесу, пишет "Коммерсант".

О том, что дополнительное введение гостиничного сбора сделает российский туристический продукт неконкурентоспособным и приведет к оттоку гостей за границу, говорится в тексте письма, направленного "Опорой России" в Минфин, на которую ссылается "Ъ".

Наибольшее беспокойство "Опоры" вызывает гостиничный сбор, который должен заменить собой существующий курортный. Размер сбора регионы могут устанавливать самостоятельно, лимит — 100 руб. за человека в сутки. Текущие поправки к кодексу предполагают, что гостиницы будут платить не более 3% от оборота, устанавливать размер сбора регионы также будут самостоятельно. По расчетам Минфина, это примерно соответствует текущему ограничению в 100 руб. и отражает дифференциацию расходов потребителей на проживание в отелях.

По оценкам "Опоры России", внедрение процедуры администрирования курортного сбора уже вынудило бизнес увеличить стоимость размещения на 20–100 руб. за номер в сутки.


Опубликовано Финмаркет
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Ключевые слова:    РФ,  отельеры,  сбор

 
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