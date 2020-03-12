Застройщики пожаловались на банковские комиссии

12 марта. FINMARKET.RU - На высокие банковскиепри кредитовании жилищного строительства жалуются. Иногда эти не афишируемые заранее платежи фактически увеличивают ставки по кредитам на 2-3%, пишет "Российская газета".

Помимо собственно процентов по кредитам застройщики, как правило, платят банкам до 18 видов комиссий и других платежей. Среди них, по данным Национального объединения строителей (НОСТРОЙ), которые приводит "РГ", комиссии за выдачу кредита (0,5-1% от суммы), за прием и проверку документов (0,1-0,15%), за резервирование денежных средств, за невыборку лимита кредитования. За услуги сюрвейера (надзорной компании) застройщики вносят от 150 тысяч до 2 млн рублей. В результате базовая ставка в 10% за счет комиссий увеличивается до 12%, специализированная ставка (на объем средств, покрываемый счетами эскроу) - с 4 до 5%, жалуется НОСТРОЙ.

Наиболее ощутима разница для успешных застройщиков - из-за быстрого наполнения счетов эскроу процент по кредиту у них небольшой, а комиссии с фиксированным процентом заметно увеличивают плату, говорит директор компании "ЗАО СМС" из Новосибирска Сергей Болотников. Из-за дополнительных платежей стоимость "квадрата" жилья увеличивается примерно на тысячу рублей.

"При стоимости метра в 70-80 тысяч рублей в нашем регионе это, казалось бы, не так критично. Но себестоимость жилья сейчас - под 60 тысяч рублей, застройщик зарабатывает 10 тысяч на квадратный метр, из которых нужно еще заплатить маркетологам, риелторам, много других затрат. Если комиссии съедают 10% прибыли, то застройщик начинает балансировать на грани", - отмечает Болотников, цитируемый газетой..