ЦБ готов обсуждать смягчение требований валютного законодательства

12 марта. FINMARKET.RU - Рабочая группа по улучшению валютного законодательства, созданная ЦБ, в феврале обсудила барьеры и избыточные требования, которые мешают развитию внешней торговли, сообщил "Ведомостям" представитель ЦБ.

Сейчас экспортерам за малейшее несоблюдение требований валютного законодательства грозит штраф или даже уголовная ответственность. В 2019 г. из-за невозврата денег в Россию было возбуждено 190 уголовных дел, по данным ФТС.

Как говорит представитель Российского экспортного центра (РЭЦ), действующее регулирование избыточно, оно сдерживает развитие внешней торговли, а жесткие меры ответственности повышают риски для экспортеров. По словам экспертов, система устарела на 10-15 лет, и валютные ограничения вводились для защиты платежного баланса, но он давно стабилен.

Смягчить наказание за невозврат валютной выручки предложил президент Владимир Путин - внес в конце 2019 г. соответствующий законопроект: сначала предпринимателям будет грозить административная ответственность, крупным нарушением будет не 9 млн, а 100 млн руб., особо крупным - не 45 млн, а 150 млн руб. Правительство уже освободило бизнес от обязанности возвращать рублевую выручку несырьевых экспортеров с 2020 г., а сырьевых (кроме тех, кто торгует лесом) - с 2024 г.

Но изменения смягчают ответственность, но не решают все проблемы экспортеров, комментирует представитель Российского экспортного центра (РЭЦ). И пока попытки помочь экспортерам к ослаблению контроля не привели, констатирует президент ассоциации разработчиков программного обеспечения "Руссофт" Валентин Макаров.

Рабочая группа нужна как раз для того, чтобы обсудить улучшение системы, рассказывает представитель Центробанка, в итоге издержки всех участников системы должны снизиться. В первую очередь будут рассмотрены требования, отмена которых не связана с высокими рисками, а такжеответственности за нарушения валютного законодательства, считает представитель Сбербанка.

Но пока не похоже, что ЦБ готов идти навстречу экспортерам и соглашаться на снятие хоть какой-то части барьеров, скептичен один из участников заседания, активность ЦБ больше выглядит как имитация деятельности, которая не приведет к улучшению для бизнеса.

Как отмечают эксперты, дополнительная площадка для обсуждения валютного контроля - это хорошо, но важно, чтобы площадка стала не бюрократией, а действенным инструментом для развития экспорта.