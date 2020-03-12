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12 марта 2020 года 08:56
Минюст не будет ужесточать водительские штрафы
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Валерий Шарифулин/ТАСС
12 марта. FINMARKET.RU - Минюст передумал в рамках проекта нового КоАП ужесточать водительские штрафы — изменятся только процессуальные нормы, связанные, например, с освидетельствованием на опьянение или обжалованием штрафных постановлений. Об этом заявил заместитель главы ведомства Денис Новак. В ходе встречи с членами рабочей группы ОНФ чиновники согласились также более подробно рассмотреть и, возможно, использовать в дальнейшей законотворческой деятельности концепцию новой дифференцированной системы наказания, в рамках которой каждому водителю присвоят индивидуальный коэффициент риска, пишет "Коммерсант". Проект нового КоАП (точнее его "водительская" часть) обсуждался в среду членами рабочей группы ОНФ. Разработанный Минюстом документ с конца января проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Документ предусматривает масштабные ужесточения для водителей, например штраф в 3 тыс. руб. за превышение скорости на 20–40 км/ч (вместо нынешнего 500-рублевого). Проект вызвал масштабную критику. Разработанную в ОНФ концепцию в среду впервые представили Минюсту, ГИБДД и Минтрансу. Концепция предполагает введение новой дифференцированной системы наказания, в рамках которой каждому водителю присвоят индивидуальный коэффициент риска. Исходя из коэффициента будет рассчитываться размер штрафов, пояснял координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов. Санкция будет зависеть также от дорожных условий и будет рассчитываться по формуле, учитывающей 19 различных параметров.
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