Минюст не будет ужесточать водительские штрафы

12 марта. FINMARKET.RU - Минюст передумал в рамках проекта нового КоАП ужесточать водительские— изменятся только процессуальные нормы, связанные, например, с освидетельствованием на опьянение или обжалованием штрафных постановлений. Об этом заявил заместитель главы ведомства Денис Новак. В ходе встречи с членами рабочей группы ОНФ чиновники согласились также более подробно рассмотреть и, возможно, использовать в дальнейшей законотворческой деятельности концепцию новой дифференцированной системы наказания, в рамках которой каждому водителю присвоят индивидуальный коэффициент риска, пишет "Коммерсант".

Проект нового КоАП (точнее его "водительская" часть) обсуждался в среду членами рабочей группы ОНФ. Разработанный Минюстом документ с конца января проходит общественное обсуждение на regulation.gov.ru. Документ предусматривает масштабные ужесточения для водителей, например штраф в 3 тыс. руб. за превышение скорости на 20–40 км/ч (вместо нынешнего 500-рублевого). Проект вызвал масштабную критику.

Разработанную в ОНФ концепцию в среду впервые представили Минюсту, ГИБДД и Минтрансу.

Концепция предполагает введение новой дифференцированной системы наказания, в рамках которой каждому водителю присвоят индивидуальный коэффициент риска. Исходя из коэффициента будет рассчитываться размер штрафов, пояснял координатор "Синих ведерок" Петр Шкуматов. Санкция будет зависеть также от дорожных условий и будет рассчитываться по формуле, учитывающей 19 различных параметров.