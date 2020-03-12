ВОЗ объявила пандемию в связи с COVID-19

12 марта. FINMARKET.RU - Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил в среду о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", - сказал он на пресс-конференции в Женеве.

Глава ВОЗ подчеркнул, что организация круглосуточно оценивает ситуацию в мире в связи с коронавирусом. "И мы крайне обеспокоены как пугающими темпами распространения вируса, так и пугающим бездействием", - заявил он.

Гебрейесус предупредил, что "в ближайшие дни и недели мы ожидаем, что количество случаев заражения COVID-19, количество вызванных им смертей и количество охваченных вспышкой заболевания стран продолжат увеличиваться".

Власти стран мира должны стараться найти баланс между защитой населения от коронавируса и реализацией других ключевых задач, заявил в среду гендиректор ВОЗ.

"Все страны должны найти правильный баланс между защитой здоровья людей и минимизацией проблем в экономике и социальной сфере, не забывая о соблюдении прав человека", - сказал он.

Согласно критериям ВОЗ,- распространение нового заболевания в мировых масштабах. К примеру, пандемия гриппа происходит, когда появляется новый вирус гриппа и распространяется по всему миру, и большинство людей не обладают иммунитетом.

Общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире продолжает расти, и на утро четверга, 12 марта, достигло 122,925 тыс. человек, сообщила гонконгская газета South China Morning Post, ведущая электронный подсчет данных о числе инфицированных, скончавшихся и выздоровевших по всему миру.

При этом на материковый Китай приходится 80,793 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за его пределами число зараженных превысило 37 тыс., увеличившись за минувшие сутки на 4,9 тыс. случаев.

Всего в мире насчитывается 4,595 тыс. случаев летального исхода от вызываемого коронавирусом заболевания, на материковой части Китая - 3,169 тыс.

В Италии зафиксировано 12,462 тыс. подтвержденных случаев заболевания (скончалось 827 человек), Иране - 9 тыс., (354), Южной Корее - 7,869 тыс. (66), Испании - 2,140 тыс. (48), Франции - 1,784 тыс. (33), Германии - 1,296 тыс. (два), Франции - 1,126 тыс. (19), на территории Японии, включая пассажиров и членов экипажа стоящего в Йокогаме круизного лайнера - 1,281 тыс. (19), США - 987 (31), Швейцарии - 476 (три), Великобритании - 456 (восемь), Нидерландах - 382 (четыре), Швеции - 326 (один), Норвегии - 277, Бельгии - 267, Австрии - 206, Бахрейне - 189, Сингапуре - 178, Малайзии - 149, Гонконге - 129 (три), Дании - 113, Австралии - 112 (три).

Менее 100 случаев заражения зарегистрировано в 96 странах и районах мира.

Случаи кончины из-за коронавируса зафиксированы в Ираке (шесть), Сан-Марино, Филиппины и Ливан (по два), по одному - в Индонезии, Ирландии, Канаде, Египте, Таиланде, Тайване, Филиппинах, Албании, Аргентине, Марокко, Панаме, Болгарии.

Всего в мире излечились более 67 тыс. человек.

Тем временем, в России по состоянию на среду зарегистрировано восемь новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, общее количество выявленных в стране заболевших достигло 28, сообщили в оперативном штабе по борьбе с этим заболеванием.

"За последние сутки в России зарегистрировано 8 случаев новой коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации - 6 больных в Москве, 2 - в Московской области", - говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в среду.

По данным эпидемиологического расследования установлено, что все граждане посещали Италию в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, уточнили в штабе. Это 25 граждан России, вернувшихся из Италии, двое граждан КНР, один гражданин Италии.

Выписаны по выздоровлению 2 граждан КНР, 1 гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess, добавили в штабе.

В материковом Китае за истекшие сутки зарегистрировано 11 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и выявлено 15 новых заболевших, сообщил в четверг Госкомитет здравоохранения КНР.

С декабря прошлого года число жертв коронавируса в стране составило 3,169 тыс. человек, зарегистрировано 80,793 тыс. случаев заболевания.

В провинции Хубэй зафиксировано восемь новых больных, 10 случаев смерти, из них семь - в административном центре провинции городе Ухане, являющимся эпицентром распространения заболевания. Один человек скончался в провинции Шэньси.

С декабря прошлого года жертвами коронавируса в Хубэе стали 3,056 тыс. человек (в Ухане - 2,430 тыс.), заболели 67,781 тыс. (в Ухане - 49,986 тыс.). По состоянию на утро четверга, более 50 тыс. человек в провинции вылечились и выписаны из больниц.

Из общего числа новых случаев заболевания в стране шесть приходятся на прибывших из-за рубежа, три выявлено в провинции Гуандун, два - в провинции Ганьсу и один - в провинции Хэнань. Всего насчитывается 85 инфицированных, въехавших в Китай из-за границы.

На материковой части страны в настоящее время в медучреждениях проходят курс лечения более 14,8 тыс. человек, состояние 4,2 тыс. больных оценивается как тяжелое.

В то же время, более 62,8 тыс. человек выздоровели и покинули медучреждения.

На китайских территориях вне материковой части страны с декабря прошлого года зарегистрировано 187 случаев заболевания: в Гонконге - 129 (при трех случаях смертельного исхода), в Макао - 10, на Тайване - 48 (один случай смерти).

Президент США Дональд Трамп в своем обращении к гражданам заявил о решении запретить поездки из Европы в страну с 13 марта.

"Проконсультировавшись с высокопоставленными экспертами в области здравоохранения, я принял решение утвердить несколько жестких, но необходимых мер. Мы вводим запрет на поездки из Европы в США на ближайшие 30 дней, начиная с пятницы (13 марта)", - сказал Трамп.

Он уточнил, что "исключения будут предусмотрены для американцев, которые прошли соответствующее тестирование (на коронавирус)".

"Эти ограничения не будут распространяться на Великобританию", - подчеркнул Трамп.

По словам президента США, ограничения также будут касаться грузоперевозок.

Кроме того, Трамп заявил, что США "отслеживают ситуацию в Китае и Южной Корее".

"По мере улучшения ситуации в этих странах мы осуществим пересмотр введенных ограничений и предупредительных мер с прицелом на возможное скорейшее восстановление транспортных сообщений", - отметил он.

"Мы предприняли спасительные меры по отношению к Китаю на ранних стадиях, теперь мы обязаны обеспечить такие же меры касательно Европы. Мы будем действовать без промедления и осуществлять все необходимые шаги, чтобы обеспечить должное здравоохранение и безопасность для наших граждан", - заявил американский президент.

По его словам, Европейский союз не справился с задачей введения предупредительных мер и ограничений в отношении пассажирского сообщения с Китаем и другими очагами (распространения вируса).

"В результате на территории США появилось большое количество новых источников заражения, которые были образованы благодаря приезду людей из Европы", - сказал Трамп.

Он пояснил, что ограничения на въезд в США из Европы вступят в силу в пятницу в полночь.

Госдепартамент США призвал американцев пересмотреть свои планы по поездкам за границу на фоне объявленной пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Госдепартамент советует гражданам США пересмотреть свои планы по поездкам за границу в связи с глобальными последствиями COVID-19. Многие районы мира в настоящий момент столкнулись со вспышкой коронавируса и принимают меры, которые могут ограничить передвижения путешественников, включая введение карантина и ограничения на пересечение границ", - говорится в распространенном заявлении американского внешнеполитического ведомства.

По последним данным, которые приводит CNN, всего в США зафиксировано 1,267 тыс. случаев заболевания коронавирусом в 43 штатах и округе Колумбия, 38 человек скончались.

По состоянию на утро четверга, число инфицированных коронавирусом в Южной Корее достигло 7,869 тыс., увеличившись за истекшие сутки на 114 заразившихся, зафиксировано шесть новых случаев летального исхода, общее число жертв инфекции выросло до 66 человек, сообщили медицинские власти страны.

Основное число новых случаев заражения - 81 - зарегистрировано в городе Тэгу и провинции Северный Кенсан.

В то же время премьер-министр Южной Кореи Чон Се Гюн в четверг выразил обеспокоенность по поводу возможного быстрого распространения коронавируса в Сеуле и прилегающих районах, призвав усилить карантинные меры.

"Мы должны сосредоточиться на карантинных возможностях для предотвращения возникновения инфекции и сдерживании распространения эпидемии", - сказал он на совещании в правительстве.

За сутки число случаев коронавируса в Италии возросло на 2,3 тыс. и составило 12,46 тыс., сообщает в среду департамент гражданской обороны страны.

Все еще болеют коронавирусом 10,6 тыс. человек, выздоровели 1,045 тыс. человек, умерли 829 человек.

Накануне сообщалось о 631 умершем, таким образом, за сутки число жертв коронавируса выросло на 31%.

Италия занимает второе место в мире по числу заболевших коронавирусом после Китая. В стране принимают жесткие меры по борьбе с инфекцией: жителей призывают не выходить из дома, закрыты школы и университеты, не работают театры, кинотеатры и музеи, запрещены массовые мероприятия.

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте объявил о решении приостановить работу на всей территории страны всех торговых точек, кроме аптек и продуктовых магазинов, чтобы эффективнее сдерживать распространение коронавируса COVID-19.

"Мы приостанавливаем всю торговую деятельность, всю розничную торговлю за исключением аптек и продуктовых магазинов", - сказал он в ходе обращения к согражданам, которое транслировалось в Facebook.

Конте заверил сограждан, что дефицита продуктов питания не будет, и поэтому им нет смысла срочно делать запасы еды. Возможность заказывать доставку продуктов питания на дом сохраняется.

По словам премьера, приостанавливается работа всех кафе, баров, ресторанов, салонов красоты, парикмахерских.

Итальянская промышленность и производители сельхозпродукции продолжат работу при условии, что компании примут меры по защите сотрудников от коронавируса. Кроме того, глава правительства призвал компании, базирующиеся в Италии, по возможности переводить сотрудников на работу из дома.

Система общественного транспорта продолжит работу, равно как и почта, банки.

"Позитивные последствия этих мер мы увидим только через пару недель", - предупредил Конте.

Индия в связи с эпидемией коронавируса с 13 марта приостанавливает действие всех выданных иностранным гражданам виз до 15 апреля, сообщает издание The Week в среду.

"Правительство Индии в среду решило приостановить действие всех выданных прежде виз иностранцам, за исключением дипломатических и виз сотрудникам ООН, до 15 апреля. Это решение принято в связи с растущей озабоченностью распространением коронавируса и выявлением за среду 10 новых случаев. Оно вступает в силу 13 марта в 12:00 (15:00 мск)", - пишет издание.

Всем, кто планировал в ближайший месяц поездку в Индию, рекомендуется обратиться в ближайшее дипломатическое учреждение страны.

"Все прибывающие путешественники, включая граждан Индии, прибывающих или посетивших Китай, Италию, Иран, Республику Корея, Францию, Испанию и Германию после 15 февраля 2020 года, должны быть помещены на карантин в течение как минимум 14 дней", - говорится в постановлении правительства Индии.

Министерство здравоохранения страны советует прибывающим путешественникам, в том числе гражданам Индии, избегать не слишком важных поездок, так как по прибытии в Индию они могут быть помещены на карантин минимум на 14 дней. Оно также призвало граждан Индии избегать поездок за границу из-за возможного карантина по возвращении.

Движение через сухопутные границы страны также будет ограничено. Проезд будет возможен только через несколько контрольно-пропускных пунктов с надежными средствами досмотра.

Общее число случаев коронавируса в Индии достигло 60.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Катаре за день подскочило на 238 человек и достигло 262, сообщают западные СМИ со ссылкой на информацию министерства здравоохранения Катара.

"Министерство общественного здравоохранения объявило сегодня о том, что выявило 238 новых случаев заражения коронавирусом", - говорится в заявлении.

Все эти 238 человек находились под карантином в том же жилом комплексе, что и группа людей, у которых выявилив минувшие выходные.

Власти полагают, что число подтвержденных случаев может еще возрасти, поскольку в настоящее время продолжается проведение анализов. В стране закрыли университеты, школы, отменили многие публичные мероприятия, а также запретили въезд в страну из 14 государств.

СМИ отмечают, что большинство случаев заражения, выявленных в Катаре ранее, связаны с одной группой иностранных лиц, прибывших из Ирана.

Гватемала запрещает въезд в страну европейским гражданам, чтобы не дать распространиться в стране коронавирусу, сообщает в среду агентство Associated Press.

"С завтрашнего дня запрещен въезд для всех европейских граждан", - заявил министр здравоохранения Гватемалы Уго Монрой.

Монрой не уточнил, имеет ли он в виду жителей стран ЕС или стран, расположенных в европейской части Евразии.

Власти Гватемалы также распорядились, что гватемальцы, прибывающие из Европы, должны две недели провести в карантине.

В настоящее время в Гватемале не зарегистрировано ни одного случая коронавируса.