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11 марта 2020 года 10:59
Госдума приняла закон о поправке к Конституции РФ
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Антон Новодережкин/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Госдума приняла в третьем, окончательном чтении внесенный президентом РФ Владимиром Путиным закон о поправке к Конституции РФ. К закону поступили около 390 поправок, сказал ранее журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. Поправки были подготовлены по большей части специальной рабочей группой, в состав которой вошли депутаты Госдумы, сенаторы, общественные деятели, эксперты. Значительную часть поправок внес в Госдуму президент РФ. Президент Среди поправок - исключение слова "подряд" в отношении двух президентских сроков, которые может занимать одно и то же лицо. Кроме того, принята поправка, внесённая депутатом Валентиной Терешковой, об обнулении предыдущих президентских сроков. Таким образом, лицо, ранее занимавшее или занимающее сейчас должность президента, сможет снова стать кандидатом в президенты. Кроме того, поправки предусматривают, что экс-президент сможет получить пожизненный статус сенатора. Согласно поправкам, президентом может быть избран гражданин РФ, достигший 35 лет, постоянно проживающий в РФ не менее 25 лет, не имеющий и не имевший ранее иностранного гражданства. Данное требование не распространяется на граждан РФ, ранее имевших гражданство государства, которое было принято или часть которого была принята в РФ в соответствии с федеральным конституционным законом, предусматривает законопроект. В настоящее время это касается россиян, живущих в Крыму. Запрет на иностранное гражданство предлагается распространить и на губернаторов, сенаторов, депутатов Госдумы, премьер-министра и всех членов правительства, а также судей. Президенту, как и другим высшим должностным лицам в РФ поправками предлагается запретить открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ. Президент в Конституции получает право осуществлять общее руководство правительством РФ; он также вправе председательствовать на заседаниях кабинета министров. Федерация Поправки предусматривают запрет на действия по отчуждению части территории РФ, а также призывы к ним. Депутаты ко второму чтению согласились с поправкой, что Российская Федерация является правопреемником Союза ССР на своей территории, а также правопреемником Союза ССР в отношении членства в международных организациях, их органах, участия в международных договорах, а "также в отношении предусмотренных международными договорами обязательств и активов Союза ССР за пределами территории РФ". В Конституции благодаря поправке, внесенной президентом РФ, появится упоминание Бога. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в Бога, а также преемственность в развитии Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство", - указывает в проекте закона положение новой статьи 67.1 Основного закона. Там же говорится, что РФ "чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды", а умаление значения подвига народа при защите Отечества не допускается. Статья 68 Конституции получила благодаря поправкам новое изложение. В частности, "государственным языком РФ на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных народов РФ". При этом прописано, что РФ гарантирует всем ее народам право на сохранение родного языка. В Конституции предусмотрено, что "местом постоянного пребывания отдельных федеральных органов государственной власти может быть другой город", помимо столицы. В статье 75 предлагается прописать, что государством гарантируется минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ. Индексация пенсий в РФ осуществляется не реже одного раза в год, также предусматривают поправки. В Конституции браком признается союз мужчины и женщины. В проекте закона также есть поправка, предусматривающая возможность создания в РФ федеральных территорий, публичная власть на которых устанавливается федеральным законом. Госдума и Совет Федерации Согласно поправкам министры так называемого силового блока назначаются на должности президентом после консультаций с Советом Федерации. Кроме того, члены верхней палаты парламента получают право официально именовать сенаторами. В их число смогут входить также не более 30 представителей РФ, назначаемых президентом; из них не более семи могут быть назначены пожизненно. Госдума согласно поправкам утверждает кандидатуру председателя правительства по представлению президента, а также вице-премьеров и федеральных министров, кроме "силовых", по представлению премьера. Поправки конкретизируют порядок вынесения вотума недоверия Думой правительству. В частности, указывается, что в случае вотума недоверия правительству президент не будет обязан отправлять его в отставку или распускать Госдуму. Госсовет и Конституционный суд Резонансным стало предложение прописать в Конституции право главы государства формировать Госсовет "в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов публичной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства". Однако все нюансы статуса Госсовета будут определены позже федеральным законом, предусматривают поправки. Конституционный суд разрешает вопрос о возможности исполнения решений межгосударственных органов в их истолковании, противоречащем Конституции РФ, предусматривают поправки. Кроме того, в компетенции КС РФ также разрешение вопросов о возможности исполнения решения иностранного или международного суда, иностранного или международного арбитража, налагающего обязанности на РФ, в случае если это решение противоречит основам публичного правопорядка РФ. Число судей КС РФ предлагается сократить с 19 до 11. Поправки предусматривают, что изменения в Конституцию РФ считаются одобренными, если за них проголосовало более половины граждан РФ, принявших участие в общероссийском голосовании.
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Ключевые слова: Россия, Конституция, Госдума
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АК-54 11.03.2020
Кстати об уважении к существующей :Статья 4 Конституции РФ: 2. Конституция Российской Федерации и федеральные законы имеют верховенство на всей территории Российской Федерации. 3. Российская Федерация обеспечивает целостность и неприкосновенность своей территории Спрашивается, а почему у нас сейчас главенствуют ЗАРУБЕЖНЫЕ законы? И второе если по существующей Конституции наши территории неприкосновенны, так почему Медведевым Д.А.,ОТДАНЫ СТОЛТЕНБЕРГУ (шефу НАТО) 90 000 квадратных километров наших территорий (до Шпицбергена). ВСё это есть в существующей конституции, но ни кто из властей не выполнял и похоже не будет ЕЁ исполнять.
АК-54 11.03.2020
Спешка как у вшивого в баню! Зачем? У нас облсовет ещё даже не успел сделать "ОДОБРЯМС",а Госдума УЖЕ приняла во ВТОРОМ чтении! Молодцы, это до какой степени надо не уважать существующие Законы страны и её население чтобы такое творить? Короче говоря по "дружному ОДОБРЯМСУ" вы оставили СССР вместе "с дорогим Леонидом Ильичём" ДАЛЕКО сзади! Стыдно просто слов нет как!
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