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11 марта 2020 года 11:15
Процедуру заключения концессионных соглашений могут скорректировать
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Кирилл Кухмарь/ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития направило в Белый дом законопроект, уточняющий процедуры заключения концессионных соглашений в сфере ЖКХ. Поправки коснутся инвесторов, которые намерены вкладываться в объекты тепло- и водоснабжения, а также водоотведения. В ведомстве рассчитывают, что предложенные изменения позволят сделать отрасль более привлекательной для инвесторов, пишет "Коммерсант". Одна из ключевых новелл — ужесточение условий для участников процедур, подающих заявки на участие в конкурсе, но заведомо не планирующих заключение концессионного соглашения. Так, в проекте предусматривается обязанность всех участников конкурса на заключение концессионного соглашения в сфере ЖКХ вносить задаток (сейчас такое условие может быть предусмотрено конкурсной документацией) в 5% предельного размера расходов на создание или реконструкцию объекта. Согласно поправкам, в случае отзыва заявки до принятия решения конкурсной комиссией о признании участника конкурса победителем внесенная сумма не возвращается. Как отмечают в Минэкономики, из-за таких участников заключение концессионного соглашения затягивает или даже срывается — предлагаемая мера делает «недобросовестное поведение невыгодным». Одновременно с этим Минэкономразвития намерено существенно сократить предельный срок процедуры заключения концессионного соглашения (сейчас она занимает от полутора до трех лет), предельный срок предлагается снизить до полугода. Вместе с тем инвесторам обещают большую предсказуемость условий концессии. В случаях когда инвестор выступает с частной инициативой, он предлагает существенные условия концессионного соглашения — если власти согласовали их, то на этих же условиях и будет проводиться конкурс. В Минстрое “Коммерсанту” сообщили, что в целом поддерживают предложенный Минэкономразвития законопроект.
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