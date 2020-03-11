Импортные товары могут подорожать на 10–35%

11 марта. FINMARKET.RU - Зарубежные, ввозимые в Россию, на фоне падения курса рубля и влияния коронавируса на экономику могут подорожать в диапазоне 10-35%, а те, что выпускают международные компании внутри страны, - максимум на 10%. Зависимость России от импорта сегодня невелика, считают опрошенные "Известиями" эксперты. По данным Росстата, в 2019 году доля иностранных непродовольственных товаров на российском розничном рынке составляет около 36%, на зарубежные продукты питания приходится не больше 21%, сказала газете заместитель руководителя информационно-аналитического центра "Альпари" (ИАЦ "Альпари") Наталья Мильчакова. Однако на некоторых рынках доля зарубежных товаров гораздо выше, чем в среднем по России, и превышает 40-45%. Речь идет о бытовой технике и электронике. По оценкам центра, на рынке смартфонов доля импорта достигает 80-90% совокупного объема продаж. Остальное приходится в основном на произведенную в России продукцию иностранных брендов.

Начальник отдела инвестиций "БКС Брокер" Нарек Авакян считает, что импортозамещение в России в целом состоялось, тем не менее проблемы есть, и достаточно серьезные. По его мнению, среди отраслей, которые как минимум частично успешно заместили импортную продукцию, - автопром, военно-промышленный и транспортные комплексы, металлургия и другие. Хуже справились с такой задачей строительный и потребительский секторы (особенно в части потребительской электроники), IТ и фармацевтика.

"Потому можно ожидать, что c последних скачков курса рублямогут подняться на 10-15% на лекарственные препараты и другие фармацевтические изделия, - уверен Нарек Авакян. - Стоимость потребительской электроники может вырасти в пределах 20%, а в автомобилестроении - максимум на 5%". Глава Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев считает, что импортные препараты и лекарства, произведенные из иностранной субстанции, в среднем могут подорожать еще больше - до 30% по ряду позиций.

По словам Мильчаковой, увеличение стоимости продукции на треть можно также ждать и на рынках детских товаров, а также одежды и обуви. Эти отрасли зависимы от поставок из Китая.

Эксперты отмечали и возможный рост цен на продукты питания. Впрочем, в Минсельхозе "Известиям" сказали, что повышения цен на основные категории продуктов не ожидают.

По словам экспертов из "Альпари" и "БКС Брокер", цены на потребительскую электронику могут вырасти на 20%.

По большинству автобрендов можно ждать повышения цен в диапазоне 6-10%, сказал изданию аналитик "Финама" Алексей Коренев. Повышение будет касаться всех машин, включая отечественную марку Lada.

При сохранении курса рубля на текущем уровне стоимость жилья может вырасти на 10-15%. При пессимистичном прогнозе (падение цен на нефть составит $20 за баррель) рост стоимости жилья может превысить 20% по итогам 2020 года. Быстрее всего на изменение конъюнктуры отреагируют новостройки, а за ними подорожает и "вторичка", сказал "Известиям" генеральный директор СК "Перспектива" Михаил Иванов. Тенденцию подтвердила управляющий партнер компании "Метриум" Мария Литинецкая.