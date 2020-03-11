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11 марта 2020 года 09:18
Доходы граждан станут налоговой тайной
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Александр Рюмин\ТАСС
11 марта. FINMARKET.RU - На доходы россиян распространят режим налоговой тайны. Госорганы будут обмениваться ими в электронном формате, чтобы избавить граждан от необходимости собирать справки, подтверждающие их право на социальные выплаты. Законопроект, разработанный группой депутатов, поддержал Комитет Госдумы по бюджету и налогам. В первом чтении нижняя палата парламента рассмотрит его 12 марта, пишет "Российская газета". Поправки связаны с поручением президента Владимира Путина обеспечить малоимущим семьям ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет. Глава государства озвучил его во время своего Послания Федеральному Собранию. До 2024 года на выплату пособий планируется направить до 4 трлн рублей. Чтобы получить такую помощь, гражданам помимо заявления нужно предоставлять справку, подтверждающую доход. По новой системе делать этого не придется. Органы соцзащиты получат сведения о малоимущих родителях напрямую от налоговой службы по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Чтобы обеспечить безопасный оборот данных о доходах граждан и защитить сведения от утечек, на них решили распространить режим налоговой тайны. Законопроект вводит специальный режим хранения этой информации и доступа к ней. За ее утрату или разглашение будет предусмотрена ответственность. Выдача защищенных режимом налоговой тайны сведений наказывается в административном или уголовном порядке - все зависит от масштаба последствий, поясняет Татьяна Евдокимова, эксперт СКБ Контур. Размер административного штрафа для должностных лиц составляет от 4 до 5 тыс. рублей. Меры уголовной ответственности установлены статьей 183 УК РФ. В зависимости от тяжести причиненного ущерба они отличаются: может быть наложен штраф от 500 тыс. до миллиона рублей, нарушителя также могут привлечь к исправительным работам либо лишить свободы на срок от 5 лет. Незаконное разглашение и передача сведений, относящихся к налоговой тайне, в корыстных целях с крупным ущербом грозит до 7 лет лишения свободы.
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