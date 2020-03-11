Туроператорам обещают компенсировать потери

11 марта. FINMARKET.RU - Минэкономразвития направило в Ассоциацию туроператоров России (АТОР), Российский союз туриндустрии (РСТ) и ассоциацию "Турпомощь" письма с просьбой до 12 марта предоставить информацию о размере понесенных туроператорами убытков по невозвратным тарифам на авиаперевозки из-за массовой отмены туров из-за вспышки коронавирусной инфекции, пишет "Коммерсант" . Исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе подтвердила факт получения, добавив, что оно уже было разослано по компаниям. Ломидзе затруднилась конкретизировать оценку потерь. Один из источников "Коммерсанта" на туррынке предполагает, что речь может идти о сумме в диапазоне от 500 млн руб. до 1 млрд руб.

Массовая отмена забронированных путешествий началась в конце января, когда Ростуризм заявил о моратории на продажу туров в Китай и необходимости полного возврата средств за реализованные пакеты. В феврале к перечню добавились Южная Корея, Иран и Италия.

Получить от перевозчиков деньги за невозвратные билеты туроператорам не удавалось. С просьбой обязать авиакомпании вернуть эти средства АТОР ранее обращалась в Минтранс, называя ситуацию беспрецедентной. В Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, в свою очередь, настаивали, что решаться вопрос должен в суде.

Один из собеседников издания на туррынке называет компенсацию стоимости авиабилетов мерой, которая могла бы реально помочь бизнесу. Сюда же он относит налоговые послабления и отсрочку платежей в резервный и персональный фонды "Турпомощи". "Мы смотрим на вещи реально и понимаем, что господдержка никогда не будет напрямую оказываться выездному туризму, услугами которого в России пользуются 6-10% населения",- объясняет он. Другой источник "Коммерсанта" предполагает, что компенсировать часть потерь туроператорам перевозчики могли бы за счет отраслевых резервных фондов.

Но отмена туров в Италию, Китай, Южную Корею и Иран не единственная проблема туроператоров. 5 марта мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о необходимости обязать вернувшихся из Испании, Франции и Германии обеспечить самоизоляцию на две недели. На деле реализация этого предписания не контролируется. По словам представителя РСТ Ирины Тюриной, опасаясь возможного двухнедельного карантина, путешественники отказываются от поездок в эти страны.