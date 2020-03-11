Банки наращивают короткие депозиты

11 марта. FINMARKET.RU - В России резко выросла популярность банковских вкладов на период до года, сообщили представители крупных кредитных организаций. По их словам, на такие депозиты приходится около 40% портфеля. Ситуация на рынке рублевых вкладов сильно отличается от той, что складывалась до кризиса 2014-2015 годов, рассказал "Известиям" главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников. Если семь-восемь лет назад было много депозитов на три года и более, то сейчас самый популярный срок - около года, поскольку по таким инструментам доходность выше, объяснил он.

По вкладу на сумму 100 тыс. рублей без частичного снятия и пополнения самый высокий доход - до 4,35% годовых - Сбербанк предлагает на срок от шести до 12 месяцев (без капитализации процентов). По депозитам на три года и более ставка - до 4%, а на 1-3 месяца - до 3,25%.

Другие кредитные организации подтверждают тренд на сокращение сроков депозитов. У ВТБ особенно востребованына период от шести месяцев до года, сообщили в пресс-службе организации. У Газпромбанка за год на конец января портфель в годовом выражении вырос на 45%, и больше всего в нем депозитов сроком до 1,5 года, но также есть спрос на инструменты от трех до девяти месяцев.

По данным Агентства по страхованию вкладов (АСВ), за последние семь лет структура депозитов в банковской системе радикально изменилась. В январе 2014 года совокупная доля вкладов сроком от года составляла 62%, а на 1-12 месяцев - 19%. Сейчас пропорция иная: 41% приходится на вклады от года, а 33,2% - на депозиты сроком 1-12 месяцев. Однако сами кредитные организации отмечают, что годовых вкладов больше. У Связь-банка и банка "Санкт-Петербург" это порядка 40%, у МКБ - 48%, сообщили их представители. Сбербанк разбивку депозитов по срокам не раскрывает.

Увеличение доли "коротких" вкладов в существенной степени вызвано динамикой ставок по ним, отметил представитель ЦБ. Пока проценты по долгосрочным депозитам были выше, в портфелях банков преобладали именно они, но выравнивание ставок привело к перераспределению сроков.

Подобную ситуацию создают сами, объяснил Матовников: если бы они хотели больше долгосрочных вкладов, то предлагали бы по ним более высокий процент. Но поскольку ключевая ставка ЦБ снижается и, по прогнозам, этот процесс в долгосрочной перспективе будет продолжаться и дальше, то на скорый рост доходности по "длинным" депозитам рассчитывать не стоит.