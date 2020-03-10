Потерю персональных данных предлагают компенсировать за счет операторов

10 марта. FINMARKET.RU - Юристы предлагают Госдуме и Роскомнадзору законодательно ужесточитьзав сфере персональных данных. Предложения по изменению закона "О персональных данных" подготовила Ассоциация юристов России (АЮР), возглавляемая советником спикера Госдумы и экс-главой комитета по конституционному законодательству Вячеславом Плигиным.

Эти предложения направлены руководителю Роскомнадзора Александру Жарову и председателю комитета Госдумы по информполитике Александру Хинштейну, пишет "Коммерсант" . АЮР хочет обязать операторов персональных данных (то есть все госорганы, компании и физлица, обрабатывающие такие данные) по требованию граждан выплачивать им по решению суда в случае утечки компенсацию в размере от 500 тыс. до 5 млн руб. Если утечка данных произошла по вине пользователя, оператор освобождается от ответственности.

И хотя возможность взыскать компенсацию с компании в случае утечки теоретически есть и сейчас, она, по мнению АЮР, сильно затруднена, так как необходимо доказать не только факт нарушения, но и размер убытков, а также причинно-следственную связь между допущенным оператором нарушением и такими убытками.

Как отмечает председатель комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения АЮР Александр Журавлев, существующие штрафы Роскомнадзора за нарушение прав субъектов персональных данных до 75 тыс. руб. "не создают достаточных финансовых стимулов для операторов", суды же присуждают "крайне невысокие суммы" в качестве компенсации морального ущерба. А независимый эксперт по защите персональных данных Алексей Мунтян уточняет, что компенсации за моральный ущерб редко превышают 10-20 тыс. руб.

Между тем гендиректор платформы для управления данными HFLabs Дмитрий Журавлев предупреждает, что ужесточение регулирования может, наоборот, повысить риски. Чтобы получить выплаты в случае утечки, гражданину придется идентифицироваться, то есть, вероятно, указать еще и паспортные, поясняет он. При этом Журавлев признает, что в долгосрочной перспективе ужесточение скорее плюс.