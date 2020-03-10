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10 марта 2020 года 09:59
Мошенники "переоделись" в "Белого кролика"
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Zuma\TASS
10 марта. FINMARKET.RU - Мошенники придумали новую схему фишинга, пишут "Известия". О новом способе обмана изданию рассказал руководитель департамента инновационной защиты бренда Group-IB Андрей Бусаргин. Он отметил, что схема условно названа "Белый кролик" по аналогии со сказкой "Алиса в Стране чудес", поскольку начинается с безобидных шагов: злоумышленники в соцсетях зачастую от имени звезд или с помощью поддельных роликов в новостном формате предлагают потенциальной жертве пройти опрос на брендированном сайте, например, банка или сотового оператора, при этом обещают вознаграждение. Объект атаки, получив письмо о выигрыше с вредоносной ссылкой, теряет бдительность и переводит деньги злоумышленнику. Всплеск таких случаев был зафиксирован во второй половине 2019 года, рассказали "Известиям" в Group-IB, информацию подтвердили в крупных банках. Опасность в том, что каждый отдельный этап не кажется подозрительным службам безопасности кредитных организаций, атаки учитывают индивидуальные характеристики жертвы, а клиенты склонны самостоятельно пройти по длинной цепочке за "белым кроликом". Мошеннические опросы с вознаграждением или с обещанием гарантированных выплат — схемы социальной инженерии, которые набирают обороты, отметил директор департамента информбезопасности банка «Открытие» Владимир Журавлев. Он подчеркнул, что украденные суммы зачастую небольшие, поэтому клиенты не всегда обращаются в банк и правоохранительные органы. "Кредитные организации постоянно мониторят социальные сети, собирая информацию о новых видах киберугроз и мошенничеств, а также контролируют неправомерное использование бренда", — рассказал "Известиям" директор департамента информбезопасности Росбанка Михаил Иванов. Однако новую схему бывает сложно выявить из-за ссылок, которые срабатывают лишь один раз. Эксперт подчеркнул, что мошенники в соцсетях знают всю информацию о жертве из открытого аккаунта, а это повышает вероятность успешной аферы.
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