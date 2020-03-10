Чьими доходами озабочены люди у власти

10 марта. FINMARKET.RU - У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян, пишут "Ведомости", приводящие данные из опроса, проведенного "Левада-центром". По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей – сама власть. И лишь 3-е место занял ответ "это люди, которые заботятся о благе народа" (29%).

Но, обращают внимание "Ведомости", если по первым двум позициямреспондентов с 2013 г. почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти "знающими специалистами" (с 18 до 27%).

При этом за последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика:

- в 2018 г. таких было 18%,

- сейчас – лишь 13%,

- доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).

У россиян выделяются три установки, поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков, цитируемый "Ведомостями": "Первая – старая советская с представлением о заботливой власти. Вторая – все больше утверждающийся тезис о том, что у власти находятся управленцы и технократы. И третья – резко критические представления о власти как коррумпированной и эгоистичной. Все три установки не очень выражены и довольно текучи". Советское представление характерно для людей с периферии, малообразованных и старшего возраста, а самое критичное, наоборот, для активных, образованных и москвичей, продолжает социолог: "Тиражируемое СМИ представление, что к власти пришли управленцы и идеологически нейтральные функционеры, характерно для всех демографических групп, и это эффект пропаганды". Замеров по этому вопросу после присоединения Крыма не было, а2013 г. прошел на спаде протестных акций и при резком недовольстве властью, отмечает Гудков: "Поэтому еще остается инерция крымской консолидации, но негатив все же преобладает". При этом интерес к политике снижается: люди понимают, что являются пассивными наблюдателями, а выразить недовольство происходящим не могут, добавляет социолог.

Издание также приводит мнение политолога Алексея Макаркина. Он считает, что у большей части населения настроения вернулись к 2013 г. с высокой критичностью к власти, но крымский эффект 2014 г. остается – сильно увеличившееся тогда ядро сторонников власти снизилось, но остается на уровне 30%. "Крым дал сильную эмоцию, часть ее ушла, но у кого-то она остается – это люди старшего возраста, для которых важна тема СССР. И если общество в целом больше не хочет жить в ситуации осажденной крепости, то пожилым, даже если у них есть претензии к власти, комфортнее жить в условиях психологической мобилизации. Так они ощущают свою связь с властью", - говорит Макаркин. Политика же таких людей не интересует, для них все, что делает власть, не политика, поясняет эксперт: "Они разделяют политическое и государственное и исходят из того, что власть думает за них".