- - в 2018 г. таких было 18%,
- - сейчас – лишь 13%,
- - доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).
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10 марта 2020 года 09:42
Чьими доходами озабочены люди у власти
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Алексей Дружинин/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян, пишут "Ведомости", приводящие данные из опроса, проведенного "Левада-центром". По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей – сама власть. И лишь 3-е место занял ответ "это люди, которые заботятся о благе народа" (29%). Но, обращают внимание "Ведомости", если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013 г. почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти "знающими специалистами" (с 18 до 27%). При этом за последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика:
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АК-54 10.03.2020
Я отработал в МИНЭКе более 10-ти лет, знаю эту кухню.Однозначно - только свои доходы, либо сохранение имеющегося БЛАГОПОЛУЧИЯ и КАПИТАЛОВ высоким постом или соответствующим мандатом! Не соглашусь с тезисом.... что у власти "находятся управленцы и технократы"(?) Это было во времена СССР, сейчас у власти вообще нет людей которые понимали-бы что делают! Только знакомства и родственные связи! Какой шанс сегодня у ребёнка живущего в общежитии, стать управляющим трестом? НОЛЬ! У владельца треста -есть дети на зама,и жена на гл.бух! Вертикальных лифтов НЕТ!
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