.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Главное
Главная   /   Главное   /   Чьими доходами озабочены люди у власти
.
СВЯЗАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ

НОВОСТИ В СЕТИ
.

10 марта 2020 года 09:42

Чьими доходами озабочены люди у власти

 1  
Алексей Дружинин/ТАСС
Алексей Дружинин/ТАСС
10 марта. FINMARKET.RU - У власти стоят люди, озабоченные только своими привилегиями и доходами, считают 39% россиян, пишут "Ведомости", приводящие данные из опроса, проведенного "Левада-центром". По мнению 32% опрошенных, главное для этих людей – сама власть. И лишь 3-е место занял ответ "это люди, которые заботятся о благе народа" (29%).

Но, обращают внимание "Ведомости", если по первым двум позициям мнение респондентов с 2013 г. почти не изменилось, то доля россиян, выбравших третий вариант, возросла почти втрое. Выросла и доля тех, кто считает людей у власти "знающими специалистами" (с 18 до 27%).

При этом за последние 1,5 года россиян стала еще меньше интересовать политика:

  • - в 2018 г. таких было 18%,

  • - сейчас – лишь 13%,

  • - доля тех, кому политика совсем или почти не интересна, осталась примерно той же (48%).

У россиян выделяются три установки, поясняет директор "Левада-центра" Лев Гудков, цитируемый "Ведомостями": "Первая – старая советская с представлением о заботливой власти. Вторая – все больше утверждающийся тезис о том, что у власти находятся управленцы и технократы. И третья – резко критические представления о власти как коррумпированной и эгоистичной. Все три установки не очень выражены и довольно текучи". Советское представление характерно для людей с периферии, малообразованных и старшего возраста, а самое критичное, наоборот, для активных, образованных и москвичей, продолжает социолог: "Тиражируемое СМИ представление, что к власти пришли управленцы и идеологически нейтральные функционеры, характерно для всех демографических групп, и это эффект пропаганды". Замеров по этому вопросу после присоединения Крыма не было, а опрос 2013 г. прошел на спаде протестных акций и при резком недовольстве властью, отмечает Гудков: "Поэтому еще остается инерция крымской консолидации, но негатив все же преобладает". При этом интерес к политике снижается: люди понимают, что являются пассивными наблюдателями, а выразить недовольство происходящим не могут, добавляет социолог.

Издание также приводит мнение политолога Алексея Макаркина. Он считает, что у большей части населения настроения вернулись к 2013 г. с высокой критичностью к власти, но крымский эффект 2014 г. остается – сильно увеличившееся тогда ядро сторонников власти снизилось, но остается на уровне 30%. "Крым дал сильную эмоцию, часть ее ушла, но у кого-то она остается – это люди старшего возраста, для которых важна тема СССР. И если общество в целом больше не хочет жить в ситуации осажденной крепости, то пожилым, даже если у них есть претензии к власти, комфортнее жить в условиях психологической мобилизации. Так они ощущают свою связь с властью", - говорит Макаркин. Политика же таких людей не интересует, для них все, что делает власть, не политика, поясняет эксперт: "Они разделяют политическое и государственное и исходят из того, что власть думает за них".


Опубликовано Финмаркет
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   
.
Ключевые слова:    РФ,  население,  власт,  мнение,  опрос

 
.
.
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
АК-54    10.03.2020
Я отработал в МИНЭКе более 10-ти лет, знаю эту кухню.Однозначно - только свои доходы, либо сохранение имеющегося БЛАГОПОЛУЧИЯ и КАПИТАЛОВ высоким постом или соответствующим мандатом! Не соглашусь с тезисом.... что у власти "находятся управленцы и технократы"(?) Это было во времена СССР, сейчас у власти вообще нет людей которые понимали-бы что делают! Только знакомства и родственные связи! Какой шанс сегодня у ребёнка живущего в общежитии, стать управляющим трестом? НОЛЬ! У владельца треста -есть дети на зама,и жена на гл.бух! Вертикальных лифтов НЕТ!

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

НОВОСТИ В СЕТИ
.

.
.