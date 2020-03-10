Минэкономразвития: необходимо повысить эффективность госинвестиций

10 марта. FINMARKET.RU - ГлаваМаксим Решетников считает, что в условиях текущей волатильности на мировых рынках важное значение имеют меры, направленные на поддержку спроса, а также повышение эффективности системы государственных капитальных вложений.

По его словам, необходимо обеспечить ритмичное использование средств бюджета на инвестиции, сняв мешающие административные барьеры.

"На фоне наблюдаемой волатильности внешних рынков, которая, очевидно, сегодня придет и на российские торговые площадки, ключевое значение - наряду с важными усилиями коллег из Минфина и Центробанка - приобретают меры, направленные на поддержку спроса", - приводятся в сообщении Минэкономразвития слова Решетникова.

"Здесь важно эффективное и ритмичное использование статей федерального бюджета, в особенности связанных с инвестициями. По поручению председателя правительства мы сейчас готовим изменения в систему управления государственными капитальными вложениями, которые должны повысить их эффективность на федеральном и региональном уровнях", - отмечает министр.

"Наблюдаемые колебания рынков масштабны, но подобное - уже случалось. И российская макроэкономическая политика последних лет строилась так, чтобы обеспечить устойчивость экономики к таким эпизодам", - подчеркивает Решетников.

"При этом Минэкономразвития занимается прежде всего инвестпроектами со сроками реализации до 5 лет, которые планируются исходя из долгосрочных оценок. Поэтому большой пласт проектов выведен из зоны воздействия таких колебаний. Сегодня главное не останавливать эту работу, а ускорять. Государство готово снимать инвестиционные барьеры, инфраструктурные ограничения и менять отраслевое регулирование", - заявил глава Минэкономразвития.