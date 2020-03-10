ЦБ при нефти в $25 ожидал падение ВВП РФ в этом году на 1,5-2%

10 марта. FINMARKET.RU - Конец сделки ОПЕК+ и последовавший за этим обвал цен насделали более актуальными негативные варианты среднесрочных прогнозов ЦБ и Минэкономразвития, на которые обычно мало обращают внимания из-за их низкой вероятности.

Банк России и экономическое министерство по традиции готовят три варианта социально-экономического прогноза: у ЦБ это с высокими ценами на нефть, базовый и рисковый (с низкими ценами на нефть), у Минэкономразвития это целевой (соответствует цифрам, прописанным в майском указе президента), базовый (является основой для подготовки бюджета) и консервативный (при более низких ценах на нефть).

Обычно все ориентируются и описывают базовый сценарии как ЦБ, так и Минэкономразвития, они считаются наиболее вероятными вариантами.

Сейчас сложно прогнозировать, какой в результате сложится цена на нефть после прекращения действия сделки ОПЕК+, но падение еще в понедельник практически до $30 с последующим отскоком до $35 теперь заставляет более внимательно изучить рисковый сценарий ЦБ (посчитан в конце октября) при среднегодовой цене на нефть марки Urals в $25 за баррель в 2020 году и консервативный сценарий Минэкономразвития (рассчитан в конце сентября) при цене в $42,5 за баррель в 2020 году.

Сложившаяся вчера цена на нефть находится примерно посередине между этими сценариями ЦБ и Минэкономразвития. При этом, если в варианте Минэкономразвития при цене на нефть в $42,5 ожидается рост российской экономики в 2020 году на 1,1%, то в сценарии ЦБ при $25 за баррель в 2020 году прогнозируется спад в интервале 1,5-2,0%.

Базовый сценарий ЦБ на 2020 год рассчитан при среднегодовой цене на нефть в $55 за баррель и предполагает рост российской экономики в интервале 1,5-2,0%, а инфляцию в интервале 3,5-4,0%.

Базовый прогноз Минэкономразвития, который был уточнен в начале февраля и уже тогда вызывал вопросы, так как недостаточно учитывал влияние коронавируса на мировую экономику и сырьевые рынки, исходил изна нефть в $57,7 за баррель, предполагал ростРФ на 1,9%, инфляцию в 3,0% и среднегодовой курс доллара в 63,9 рублей.

Рисковый сценарий, описанный в конце октября ЦБ, значительно перекликается с тем, что произошло в понедельник на нефтяных рынках, основным отличием только была причина этого обвала - ЦБ закладывал в этот сценарий разгар торговых войн, не зная тогда еще ни о коронавирусе, ни о резком прекращении действия соглашения ОПЕК+.

"Рисковый сценарий предполагает значительное ухудшение внешних условий на всем прогнозном горизонте начиная с I квартала 2020 года. В основе такого развития событий лежит гораздо более существенное, чем в базовом сценарии, снижение темпов роста мировой экономики, носящее характер выраженной циклической рецессии с отложенным восстановлением, отчасти спровоцированной торговыми спорами. Замедление мирового экономического роста будет сопровождаться значительным усилением волатильности на мировых финансовых рынках, снижением глобальной склонности к риску, а также резким и глубоким падением мировых цен на нефть. Так, в рисковом сценарии предполагается снижение мировых цен на нефть до $25 за баррель в 2020 году (в наиболее острой фазе кризиса - до $20 за баррель) за счет значительного сокращения спроса на энергоносители в мире и существенного ухудшения ожиданий относительно перспектив роста мировой экономики. При этом в 2021-2022 годах дальнейшее закрепление мировых цен на нефть на низком уровне (около $30-35 за баррель) предполагает действие факторов со стороны предложения, в частности, ухудшение координации добычи нефти в рамках ОПЕК+ при значительном росте добычи вне ОПЕК", - описывал ЦБ свой рисковый сценарий.

Прогноз ЦБ инфляции в рисковом сценарии предполагает краткосрочное, но значительное повышение годовой инфляции до 6,5-8,0% в 2020 году. "Основными факторами этого станут ослабление рубля и рост курсовых и инфляционных ожиданий. При этом с учетом снижения чувствительности внутренних цен к изменениям внешних факторов, в том числе в условиях последовательного проведения политики таргетирования инфляции и процессов импортозамещения, темпы роста цен в 2020 году будут существенно ниже, чем в эпизоде кризиса 2014-2015 годов. С учетом своевременной реакции денежно-кредитной политики годовая инфляция начнет снижаться в начале 2021 года и приблизится к 4% в середине 2021 года", - отмечали экономисты ЦБ.

"Предполагаемое в рамках рискового сценария ухудшение внешних условий с начала 2020 г. (в том числе заметное снижение внешнего спроса) станет причиной экономического спада в 2020 г., в результате которого темп прироста ВВП по итогам 2020 г. составит от минус 1,5% до минус 2,0%. При этом вклад в снижение выпуска внесет динамика потребления, инвестиций и экспорта. В 2021-2022 гг. по мере адаптации к изменившимся внешним условиям экономика перейдет к восстановительному росту и в 2021 г. вырастет на 1,0-2,0%, а в 2022 г. - на 3,5-4,5%", - описывали в ЦБ рисковый сценарий с точки зрения динамики экономики.

"В то же время сдержанной на всем прогнозном горизонте останется динамика экспорта на фоне медленного восстановления мировой экономики. Поддержку динамике экономической активности на прогнозном горизонте окажет бюджетная политика. Так, в 2020-2022 гг. вследствие предполагаемого в рисковом сценарии ослабления рубля произойдет увеличение базовых нефтегазовых доходов федерального бюджета, что, согласно механизму бюджетного правила, приведет к увеличению расходов федерального бюджета (по сравнению с 2019 г.), финансируемых за счет средств ФНБ в условиях падения мировых цен на нефть ниже цены отсечения в $40 за баррель в реальном выражении. Кроме того, продажи иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках бюджетного правила в условиях снижения мировых цен на нефть ниже цены отсечения будут сглаживать влияние данного фактора на внутренний валютный рынок и динамику потребительских цен", - описывали в ЦБ механизм бюджетного правила при ценах на нефть ниже цены отсечения.

"Денежно-кредитная политика. В рисковом сценарии траектория ключевой ставки будет выше, чем предполагается в базовом сценарии, в основном на краткосрочном горизонте. Своевременная реакция денежно-кредитной политики и соответствующая этому подстройка денежно-кредитных условий позволят ограничить длительность и масштаб отклонения инфляции вверх от 4%. В случае возникновения рисков для финансовой стабильности в рамках рискового сценария в распоряжении Банка России имеется набор всех инструментов для поддержания финансовой стабильности, использование которых позволит денежно-кредитной политике сосредоточиться на поддержании ценовой стабильности", - выражали уверенность в ЦБ в поддержании финстабильности даже при таких низких ценах на нефть.

Консервативный сценарий, разработанный Минэкономразвития на 2020 год, исходил из более высоких цен на нефть, чем рисковый вариант ЦБ - $42,5 против $25 за баррель.

"Консервативный сценарий разработан Минэкономразвития России на основании предположения о реализации риска более существенного, чем ожидается в базовом сценарии, замедления мировой экономики в условиях дальнейшей эскалации торговых конфликтов между крупнейшими экономиками (до уровня около 2,5 % в 2020 году и до уровня чуть выше 2 % в 2021 году). Замедление роста мировой экономики в рамках консервативного сценария приведет к уменьшению спроса на энергоресурсы и прочие сырьевые товары. В связи с этим в рамках консервативного сценария ожидается более существенное по сравнению с базовым ухудшение конъюнктуры мировых товарных рынков: так, цены на нефть упадут до $42,5 за баррель в 2020 году и в дальнейшем продолжат расти с темпом, близким к долларовой инфляции (до $45,9 за баррель к 2024 году)", - описывали свой негативный сценарий в Минэкономразвития.

"Действующая конструкция макроэкономической политики позволит ограничить реакцию внутренних параметров на колебания цен на нефть", - подчеркивали в министерстве, комментируя этот сценарий.

Инфляция в консервативном сценарии ожидалась Минэкономразвития даже ниже таргета - на уровне 3,2% в 2020 году с последующим возвращением к 4,0% в 2021-2024 годах.

"В то же время негативное воздействие на экономический рост в консервативном сценарии будет оказывать слабый внешний спрос на товары российского экспорта. В консервативном сценарии влияние внешних факторов скажется на замедлении темпов роста ВВП до 1,1 % в 2020 году. В дальнейшем по мере реализации структурных мер ожидается ускорение роста, однако оно будет более умеренным, чем в базовом сценарии, - до 2,5 % к 2024 году. С учетом более существенного замедления мировой экономики прогнозируемая в рамках консервативного сценария динамика российского ВВП позволит обеспечить выход на темпы роста выше среднемировых к 2024 году", - описывали в Минэкономразвития прогноз экономики в консервативном сценарии.

Среднегодовой курс доллара министерство в этом варианте ожидало в 2020 году на уровне 68,7 рублей и постепенным ростом до 70,5 рублей в 2024 году.