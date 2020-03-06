Инфляция в феврале замедлилась до 0,3%

В феврале потребительские цены в РФ выросли на 0,3% после роста на 0,4% в январе, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 2,3%

6 марта. FINMARKET.RU - В феврале 2020 годасоставила 0,3% после 0,4% в январе и декабре, свидетельствуют данные Федеральной службы госстатистики (Росстата). В январе-феврале цены выросли на 0,7%.

В феврале 2019 года инфляция составляла на 0,4%, с начала года - 1,5%.

Годовая инфляция в феврале текущего года замедлилась до 2,3% после 2,4% в январе.

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в феврале подорожали на 0,6%, непродовольственные товары - не изменились, услуги стали дороже на 0,4%.

В 26 субъектах Российской Федерации (кроме автономных округов, входящих в состав областей) прирост потребительских цен составил 0,5% и более. В наибольшей степени в Республике Коми - на 0,8%, в связи с удорожанием продовольственных товаров на 1,2% и услуг - на 0,9%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены за месяц выросли на 0,2% (с начала года - прирост цен составил 0,6% и 0,9% соответственно).

Инфляция в феврале 2020 года совпала с ожиданиями аналитиков. Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале марта, также равнялся 0,3%.

Консенсус-прогноз по инфляции на 2020 год не изменился - 3,5% (также 3,5% по опросу месяц), на 2021 год даже понизился до 3,8% с 3,9%.

ЦБ, снизив в феврале ключевую ставку на 25 базисных пунктов до 6% с 6,25%, оставил прежним прогноз инфляции на 2020 год в 3,5-4%. Минэкономразвития ожидает инфляцию в 2020 году на уровне 3%.

Цены на бензин в феврале выросли на 0,1%, с начала года рост составил 0,3%. При этом в годовом выражении бензин подорожал на 1,6%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за февраль текущего года не изменились, за 2 месяца выросли на 0,8%.

В феврале среди непродовольственных товаров более всего снизились цены на газовое моторное топливо - на 3,8%.

В феврале среди продовольственных товаров более всего снизились цены на куриные яйца - на 5,9%, отмечает Росстат. Снижение цен на них отмечалось в подавляющем большинстве субъектов Российской Федерации, в 11 из которых (кроме автономного округа, входящего в состав области) - на 10,0% и более. Более всего яйца подешевели в Республике Тыва и Иркутской области - на 17,9% и 17,5% соответственно.

Среди остальных продовольственных товаров на 1,0-2,7% снизились цены на свинину, баранину, мясо птицы, рис, пшено, на 0,9% - продукцию предприятий общественного питания быстрого обслуживания (сэндвич типа "Гамбургер"), на 0,4% - мороженную рыбу.

Заметно подорожали отдельные виды плодоовощной продукции: свежие огурцы - на 19,5%, помидоры - на 12,4%, чеснок - на 11,1%, виноград - на 8,0%. Одновременно продолжилось снижение цен на апельсины - на 1,6%.