ФАС уступит правительству тарифные полномочия в обмен на процедурный контроль

6 марта. FINMARKET.RU - Борьба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) затарифного мегарегулятора может закончиться передачей наиболее содержательной их части в Белый дом, следует из последней версии законопроекта службы "О госрегулировании цен (тарифов)".

Повторно согласованныйи Минэкономики законопроектом службы "О госрегулировании цен (тарифов)" описывает общие принципы, методы и способы их регулирования и контроля, пишет "Коммерсант" . Ранее участники рынка критиковали предложения ФАС по унификации тарифного регулирования, объясняя, что "общий" закон не учитывает специфику отраслей,- по мнению же главы ФАС Игоря Артемьева, ведомственный подход приводит к отраслевым ценовым диспропорциям.

Все спорные нормы из проекта вынесены в акты правительства. "Отдельные отраслевые особенности каждой регулируемой сферы деятельности действительно отнесены на уровень актов правительства. При их разработке и принятии будет учтена отраслевая специфика в соответствии с требованиями представителей рынка",- пояснил "Коммерсанту" замглавы ФАС Сергей Пузыревский.

Бланкетные нормы не ограничиваются переносом на уровень правительства только спорных параметров регулирования - проект ФАС де-факто передает в Белый дом почти все политические тарифные решения: порядок госрегулирования тарифов, в том числе основы ценообразования, перечень регулируемых тарифов, методики их расчета и определения предельных максимальных и минимальных значений, порядок согласования глав комиссий по тарифам в регионах и др. За правительством закрепляется и решение вопросов инвестпрограмм госмонополий: их утверждение, расчет нормы доходности и порядок согласования с ФАС.

Сама служба, как следует из конструкции проекта, намерена лишь исполнять эти решения - общая схема напоминает схему ее работы в сфере госзакупок, где подчиненные Артемьева в основном сосредоточены на процедурном контроле, но не на содержательном регулировании отрасли.

Одна из новаций проекта позволяет Белому дому по его выбору вводить не только максимальные, но и минимальные уровни тарифного роста.