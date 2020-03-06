Незаконно выведенную валюту будут конфисковывать

6 марта. FINMARKET.RU - Минфин России предлагает разрешить использовать конфискацию, если речь идет о невозврате валютной выручки и переводах нерезидентам с использованием подложных документов (ст. 193 и 193.1 соответственно). Сейчас конфисковать могут, например, контрабанду - деньги, алкоголь, взрывчатые вещества, наркотики, которые незаконно перевозят через границы стран ЕАЭС.

По валютным статьям конфискации нет, отмечает Минфин в пояснительной записке к проекту поправок в Уголовный кодекс. Хотя Федеральная таможенная служба регулярно видит такие нарушения: за 6,5 лет она сообщила о 4460 преступлениях и возбудила более 1600 уголовных дел. Число осужденных небольшое, но растет: с 2 до 10 человек за невозврат выручки и с 8 до 23 за перевод по подложным документам в 2015-2018 гг., говорится в материалах Верховного суда.

Между тем, пишут "Ведомости" , еще в прошлом году Минфин выступал за отмену этих валютных статей и подготовил законопроект. Нарушения, предусмотренные этими статьями, лишь способ совершения других преступлений, в первую очередь отмывания преступных доходов, поясняло тогда министерство. Но против выступали некоторые ведомства и Центробанк, уточнял замминистра финансов Алексей Моисеев.

Споры разрешил президент Владимир Путин, который в конце 2019 г. внес в Госдуму свои поправки по валютному контролю. Компромиссный вариант лишь смягчает наказание за невозврат валютной выручки: сначала предпринимателям грозит административная ответственность, а не уголовная. Президент также предложил повысить сумму крупного нарушения с 9 млн до 100 млн руб., особо крупного - с 45 млн до 150 млн руб. Но если контрагенты предварительно сговорились нарушить закон, президент предлагает не просто выписывать им штраф (сейчас до 500 тыс. руб.), а лишать свободы (до 5 лет).

Однако крупный бизнес, иностранные инвесторы и юристы усомнились, что эти изменения сильно помогут предпринимателям.

Как отмечают эксперты, ужесточение ответственности, которое предлагает Минфин, должно быть обоснованным. Кроме того, с конфискацией невозвращенной или выведенной валюты могут быть сложности. А поправки в УК выглядят бессмысленными, так как эффективных механизмов возврата денег не существует.

Представитель Минфина не уточнил, как будет работать механизм конфискации, переадресовав вопрос правоохранительным органам и Генпрокуратуре. Но поправки внесены по поручению Межведомственной рабочей группы по противодействию незаконным финансовым операциям, сказал он. В пояснительной записке Минфин ссылается на протокол заседания от 2017 г.