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06 марта 2020 года 08:57
В России создадут единую систему получателей лекарств
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Владимир Гердо/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Правительство предложило создать единый регистр граждан, имеющих право на льготные лекарства и медицинские изделия. Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил внесенный в феврале кабмином законопроект, но планирует внести в него поправки к первому чтению, пишет "Российская газета". Федеральный регистр льготников поможет автоматизировать прогнозы на закупку необходимых лекарственных препаратов. Как отметил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, "бюджетирование должно быть понятным и прозрачным, а помощь в обеспечении граждан лекарственными препаратами - действенной и доступной". "Важно, что законопроект предлагает не только создать единый электронный перечень льготников, но прежде всего упростить получение гражданами бесплатной медикаментозной помощи", - подчеркнул он. В положениях документа прописано, что необходимых лекарственных средств в списке ОНЛС (обеспечение необходимыми лекарственными средствами), на основании которого врачи выдают бесплатные рецепты, не может быть меньше, чем в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. Последним предлагается руководствоваться в дальнейшем: он почти в два раза шире и сегодня включает 758 международных непатентованных медикаментозных наименований. Не реже одного раза в год его будут пересматривать и актуализировать на заседаниях комиссии Минздрава. От списка ОНЛС предлагается отказаться вовсе. За регионами оставят право расширять гарантированный перечень льготных лекарств и медицинских изделий за счет собственных средств.
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