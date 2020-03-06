Мужчины и женщины сравнялись по кредитным дефолтам

6 марта. FINMARKET.RU - Количество мужчин и женщин, допустивших просрочку по потребительскому кредиту больше трех месяцев, в 2019 году сравнялось. В предыдущие годы среди неплательщиков всегда преобладали представительницы прекрасного пола. Эксперты проанализировали граждан, имеющих просроченную задолженность сроком более 90 дней (дефолтные кредиты), и составили среднестатистический портрет неплательщика. Это мужчина или женщина, состоящие в браке, в возрасте около 40 лет, получившие среднее или высшее образование. Об этом говорится в исследовании Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (СРО "НАПКА"), пишут "Известия" . При этом 39% от экономически активного населения имеют необеспеченный потребительский кредит в банке — это около 27–28 млн человек, утверждают авторы. Из них 5 млн вышли на дефолтную просрочку. Ежегодно количество таких неплательщиков прирастает в пределах 3–5%.

Отсутствие платежей в течение трех месяцев означает невозможность погашения ссуды заемщиком. Чаще всего дефолт происходит, когда гражданин остается без работы или заболевает. По такой категории займов банки начисляют максимальные резервы на возможные потери от невозврата.

Впервые нет разницы в соотношении мужчин и женщин среди "безнадежных" должников, теперь и тех, и других по 50%, сообщил "Известиям" президент СРО "НАПКА" Эльман Мехтиев. Он связал это с уменьшением разрыва в оплате труда по гендерному признаку. По словам главы ассоциации, всё больше представительниц прекрасной половины человечества выходят на работу и начинают обеспечивать себя и семью. Вместе с этим у них растет платежеспособность и снижаются риски просрочки платежей по займам, добавил эксперт. В 2018 году 48% приходилось на просрочку у сильного пола и 52% — на прекрасную половину человечества, а в 2017 году — 47% и 53% соответственно.

По данным исследования Института экономики РАН, до принятия майских указов президента от 2012 года зарплаты женщин в России были в среднем на 33–35% ниже, чем у мужчин. По мере реализации поручений главы государства разрыв сокращался и в 2019 году составил 27,4%. Абсолютных цифр авторы не указывают. В целом наблюдается положительная динамика в выравнивании зарплат у обоих полов. В Москве расхождение намного меньше — всего 11%. При этом отмечается, что разница в пенсиях по стране составляет 5,5% в пользу мужчин, а в российской столице гендерные различия «практически отсутствуют». В целом в мире прекрасная половина человечества получает на 16–22% меньше сильного пола, следует из данных Международной организации труда.