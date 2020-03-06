Женщины-руководители демонстрируют высокую финансовую эффективность

6 марта. FINMARKET.RU - В российских средних и крупных компаниях женщины-руководители демонстрируют более высокие показатели рентабельности капитала и относительно низкуюактивов возглавляемой компании, показало исследование Deloitte «Женщины-CEO в России. Авторы Deloitte работали с огромной выборкой в 224,1 тыс. российских компаний в 19 отраслях, имевших непрерывную кредитную историю и отчетность в течение 2012–2017 годов, пишет "Коммерсант".

Доля женщин-CEO в РФ очень высока (20% против 4,4% в среднем в мире) — выше она только в отдельных странах Европы. В топ-200 компаний женщин-руководителей 6,5%.

В основном такие показатели обеспечиваются широкой представленностью их в четырех отраслях — образовании (42%), гостиницах и общепите (30%), здравоохранении и соцуслугах (39%) и прочих услугах (38%). В пяти секторах женщин-CEO менее 10%: в добыче (6%), госсекторе и безопасности (6%), энергетике (7%), строительстве (8%) и сельском хозяйстве (10%), первые три — закрытые для женского руководства отрасли. В финансах женщин-CEO довольно много (29%), в IT и связи — напротив, контринтуитивно мало (17%).

Для микрокомпаний можно уверенно говорить о большей успешности женщин-CEO в сравнении с мужчинами: рентабельность активов у них выше на 40%, капитала — на 15%, продаж по прибыли — на 7%. Однако мужчины-CEO генерируют показательно большую валовую прибыль. Женщины-CEO немного более эффективно управляют издержками микрокомпаний. В небольших предприятиях тренды отличаются: здесь у «женских» компаний на 16% выше рентабельность капитала и на 2% ниже рентабельность активов. В них рентабельность продаж по валовой прибыли у женщин-CEO на 16% выше их коллег-мужчин, а по чистой прибыли — на 7% ниже. Наконец, в средних и крупных компаниях рентабельность продаж по чистой прибыли у руководителей-мужчин на 35% выше, чем у женщин-CEO, рентабельность капитала на 16% ниже, а рентабельность активов выше на 21%.

По крайней мере для некрупного бизнеса оно оправданно: в микрокомпаниях женщины-CEO допускают на 15% меньше дефолтов, констатирует Deloitte, в небольших — на 8%. Впрочем, и в крупном бизнесе назначение женщин-CEO не должно вызывать опасений.