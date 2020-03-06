Планы Минфина могут повысить налоговую нагрузку на ИП на 50 млрд руб.

6 марта. FINMARKET.RU - Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте в феврале попросило "Опору России" подготовить свой отзыв на законопроект Минфина, предусматривающий повышение социальных взносов для ИП в течение следующих четырех лет. Министерство предложило наращивать отчисления на 10,6, 9,6, 6 и 6,2% соответственно на протяжении 2021-2024 годов. Реформа должна увеличить поступления в бюджеты ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования. Ожидается, что в следующие четыре года они получат от ИП 204, 221, 277 и 292 млрд рублей. Цель законопроекта - повысить сбалансированность пенсионной системы и улучшить обеспечение населения бесплатной медициной, пишут "Известия"

Одобрение инициативы Минфина приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024 году, говорится в ответном письме президента "Опоры России" Александра Калинина к начальнику ГПУ Ларисе Брычевой. В конечном счете, это выльется в снятие части ИП с учета и их переходу в тень. По разным оценкам, уровень серой экономики России уже равняется 12-20% ВВП. Кроме того, повышение ставок осложнит реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса.

Александр Калинин обращает внимание на то, что предлагаемые министерством темпы роста отчислений существенно опережают прогноз инфляции, которая ожидается не выше 4%. Он предложил увеличивать взносы с аналогичной скоростью. Кроме того, в "Опоре" считают необходимым повысить порог дохода для расчета переменной суммы отчислений с 300 до 600 тыс. рублей.

По данным ФНС, по итогам 2019 года в России действовало 3,9 млн ИП, они уплатили в бюджеты соцфондов 173 млрд рублей. Размер фиксированного взноса составлял 36,2 тыс. рублей (в 2020 году он вырос на 12%).

Размеры взносов индексируются пропорционально увеличению предельной базы для выплаты за работников, пояснили принцип законопроекта в Минфине. Это стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав, которая не несет рисков для предпринимателей. Повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав.

Минэкономразвития пришло к выводу, что инициатива не вводит избыточные ограничения и не приводит к необоснованному росту расходов бизнеса.

Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян поддержал позицию Минфина. Он заявил, что индивидуальным предпринимателям не следует предоставлять пониженных тарифов по страховым взносам. Эти платежи, как и налог на добавленную стоимость, должны быть одинаковыми для всех, уверен он.

Сегодня в России высокая собираемость налогов, также в последние годы фискальная нагрузка росла, напомнил доцент РАНХиГС Дмитриий Тихонов. На фоне того, что в прошлом году правительство не израсходовало более 1 трлн рублей, предусмотренных в бюджете, повышать страховые взносы для ИП достаточно странно, добавил он.