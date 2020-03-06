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Средневзвешенный курс доллара США к российскому рублю со сроком расчетов "завтра" по состоянию на 11:30 мск 6 марта составил 67,5175 руб.
06 марта 2020 года 08:17
Планы Минфина могут повысить налоговую нагрузку на ИП на 50 млрд руб.
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Сергей Карпухин/ТАСС
6 марта. FINMARKET.RU - Государственно-правовое управление (ГПУ) при президенте в феврале попросило "Опору России" подготовить свой отзыв на законопроект Минфина, предусматривающий повышение социальных взносов для ИП в течение следующих четырех лет. Министерство предложило наращивать отчисления на 10,6, 9,6, 6 и 6,2% соответственно на протяжении 2021-2024 годов. Реформа должна увеличить поступления в бюджеты ПФР и Фонда обязательного медицинского страхования. Ожидается, что в следующие четыре года они получат от ИП 204, 221, 277 и 292 млрд рублей. Цель законопроекта - повысить сбалансированность пенсионной системы и улучшить обеспечение населения бесплатной медициной, пишут "Известия". Одобрение инициативы Минфина приведет к повышению фискальной нагрузки на предпринимателей на 14 млрд рублей в следующем году и на 50 млрд накопленным итогом к 2024 году, говорится в ответном письме президента "Опоры России" Александра Калинина к начальнику ГПУ Ларисе Брычевой. В конечном счете, это выльется в снятие части ИП с учета и их переходу в тень. По разным оценкам, уровень серой экономики России уже равняется 12-20% ВВП. Кроме того, повышение ставок осложнит реализацию нацпроекта по поддержке малого и среднего бизнеса. Александр Калинин обращает внимание на то, что предлагаемые министерством темпы роста отчислений существенно опережают прогноз инфляции, которая ожидается не выше 4%. Он предложил увеличивать взносы с аналогичной скоростью. Кроме того, в "Опоре" считают необходимым повысить порог дохода для расчета переменной суммы отчислений с 300 до 600 тыс. рублей. По данным ФНС, по итогам 2019 года в России действовало 3,9 млн ИП, они уплатили в бюджеты соцфондов 173 млрд рублей. Размер фиксированного взноса составлял 36,2 тыс. рублей (в 2020 году он вырос на 12%). Размеры взносов индексируются пропорционально увеличению предельной базы для выплаты за работников, пояснили принцип законопроекта в Минфине. Это стандартная процедура, необходимая для сохранения формируемых сегодня пенсионных прав, которая не несет рисков для предпринимателей. Повышение фиксированного взноса, например, в пределах инфляции привело бы к снижению пенсионных прав. Минэкономразвития пришло к выводу, что инициатива не вводит избыточные ограничения и не приводит к необоснованному росту расходов бизнеса. Сопредседатель "Деловой России" Антон Данилов-Данильян поддержал позицию Минфина. Он заявил, что индивидуальным предпринимателям не следует предоставлять пониженных тарифов по страховым взносам. Эти платежи, как и налог на добавленную стоимость, должны быть одинаковыми для всех, уверен он. Сегодня в России высокая собираемость налогов, также в последние годы фискальная нагрузка росла, напомнил доцент РАНХиГС Дмитриий Тихонов. На фоне того, что в прошлом году правительство не израсходовало более 1 трлн рублей, предусмотренных в бюджете, повышать страховые взносы для ИП достаточно странно, добавил он.
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Istina 06.03.2020
Если бы федеральные министерства и ведомства между собой не устраивали конкуренцию, страна давно бы процветала, и граждане реализовывали бы себя в процветающей стране.
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