Женщины гораздо чаще страхуют недвижимость от непредвиденных ситуаций

5 марта. FINMARKET.RU - "Росгосстрах" и банк "Открытие" выяснили, кто из россиян более ответственно относится к страхованию недвижимости. Так, согласно анализу профилей более чем 2,5 млн клиентов "Росгосстраха", заключавших в 2019 году договоры страхования имущества,чаще задумываются о страховой защите своей недвижимости от непредвиденных неприятных ситуаций, говорится в сообщении пресс-службы банка.

Так, в 59% полисов страхования домов, дач, квартир и домашнего имущества, реализованных в 2019 году "Росгосстрахом" через свои каналы продаж, в качестве страхователей указаны женщины, и в 41% - мужчины. Примерно такое же соотношение и среди клиентов страховщика, оформивших договор страхования в офисах банка "Открытие": 56% женщин и 44% мужчин.

Самый дорогой объект, принадлежащий физическому лицу и взятый "Росгосстрахом" под защиту в 2019 году, также принадлежит женщине: страховая сумма по этому договору составила почти 535 млн руб. Самый дорогой объект по договору страхования с представителем сильного пола - 380 млн руб.

По регионам, где "Росгосстрахом" заключено больше всего договоров страхования имущества физических лиц (ИФЛ), соотношение женщин и мужчин среди страхующих свое имущество отличается. Так, в Башкирии и Чувашии почти равная гендерная пропорция - на один дом или квартиру, застрахованные женщиной, приходится один объект, застрахованный мужчиной. А вот, например, в столичном регионе на 5 объектов недвижимости, где страхователем по договору является женщина, приходится 4 объекта, застрахованных мужчинами. В Татарстане, Нижегородской, Вологодской и Архангельской областях на два "женских" полиса страхования ИФЛ - один "мужской".

В сельской местности уровень проникновения имущественного страхования по-прежнему существенно выше, чем в городах: загородные дома, дачи, постройки на приусадебных участках страхуют 72,5% россиянок.

Квартира является объектом страхования в 23,5% договоров, заключенных женщинами с "Росгосстрахом". всего 4% клиенток "Росгосстраха" имеют полисы страхования как квартир, так и строений.