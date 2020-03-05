Около половины россиян считают плату за вывоз мусора чрезмерной

5 марта. FINMARKET.RU - Около 41% россиян считают плату за вывоз мусора слишком большой. А в небольших поселениях недовольны мусорными тарифами 47% жителей, показывают опросы социологов фонда "Общественное мнение (ФОМ)".

В конце февраля 2020 года социологи ФОМ выясняли у граждан их отношение к размеру дополнительной платы за вывоз бытового мусора, которая была введена в 2019 году. Граждане РФ отвечали на вопрос: "Считаете ли вы плату за вывоз мусора слишком большой или терпимой, приемлемой для вашей семьи?". Наиболее приемлемой плата за вывоз мусора оказалась для москвичей, пишет "Независимая газета"

В столице только 21% жителей называют плату за вывоз мусора слишком высокой, а 62% считают ее приемлемой. В целом же по стране 41% граждан считают новый "мусорный налог" слишком высоким и 49% называют его приемлемым. Такие разительные отличия в мнении москвичей и жителей остальной страны можно объяснить более высоким уровнем доходов или тем, что "мусорная реформа" по решению федеральной власти была отложена в Москве (а также в Севастополе и Санкт-Петербурге).

Наиболее обременительным "мусорный налог" оказался для жителей небольших населенных пунктов с населением до 50 тыс. Здесь 47% граждан называют плату за вывоз мусора слишком высокой и 46% - приемлемой. Кроме высокой платы за вывоз мусора россияне называют и другие проблемы: переполненные контейнеры, несвоевременный вывоз, отсутствие раздельного сбора мусора. Улучшения с вывозом и утилизацией бытового мусора за последние год-два замечают 35% россиян. Это на 12 процентных пунктов больше, чем было в апреле 2018 года. При этом об ухудшении ситуации сегодня заявили 8% респондентов. В апреле 2018 года об улучшениях при сборе и вывозе мусора говорили только 23% респондентов, так что сбор дополнительных средств с населения через "мусорный налог" кое-где улучшил ситуацию.

Мусорнаяначалась в России с января 2019 года. Основные показатели реформы определены паспортом нацпроекта "Экология": например, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году.

"Любое реформирование, сопряженное с повышением доли обязательных платежей для домохозяйств без соответствующего подкрепления в виде роста реальных располагаемых доходов населения, с большой вероятностью приведет к пробуксовке", - говорит финансовый аналитик "БКС Премьер" Сергей Дейнека. По его данным, в среднем по стране региональные "мусорные" операторы собирают сейчас немногим более половины обязательных сумм.

"Если допустить новый рост тарифов на вывоз мусора для населения, из которого около 20 млн человек находятся за чертой бедности, то это может еще больше снизить объем мусорных сборов. Переложить на плечи бизнеса эти расходы тоже не получится, поскольку если доля неплательщиков среди населения составляет только 30%, то в бизнесе эта доля сейчас насчитывает около 70%. Повышение тарифов может привести к тому, что за вывоз мусора перестанут платить или станут платить с задержками и те предприниматели, которые сейчас платят исправно", - говорит Дейнека.

Вице-премьер Виктория Абрамченко сообщила в среду, что Минприроды РФ, "Российский экологический оператор" и Федеральная налоговая служба будут следить за финансовой устойчивостью региональных операторов по управлению бытовыми отходами.