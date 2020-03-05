Цены на гостиницы в РФ могут снизиться на 50-60% из-за коронавируса

5 марта. FINMARKET.RU - В России в ближайшие месяцына проживание в гостиницах крупных городов могут существенно снизиться из-за ситуации с коронавирусом. Такой прогноз "Известиям" дали в Федерации рестораторов и отельеров (ФРиО).

Как пояснил "Известиям" вице-президент ФРиО Вадим Прасов, стоимость проживания в отелях Москвы, Санкт-Петербурга, Владивостока, Иркутска, Хабаровска может снизиться на 50-60%. Речь идет о гостиницах, расположенных в отдалении от достопримечательностей и принимавших преимущественно китайские организованные группы. Номера в других отелях могут подешеветь на 20-30%, оценил Прасов.

По данным турассоциации "Мир без границ",, ориентированные на китайских гостей, занимают почти 10% рынка. "Эти гостиницы займутся "вынужденным демпингом". Есть вероятность, что остальным участникам рынка тоже придется снижать стоимость", считает исполнительный директор турассоциации Александр Агамов. Он напомнил, что гости из КНР составляли около трети всего въездного потока в страну.

Согласно прогнозам Агамова, стоимость проживания в других отелях, за исключением фешенебельных, летом может снизиться примерно на 15%.

Руководитель департамента апарт-отелей Becar Asset Management Евгения Гиль отметил, что туррынок Санкт-Петербурга уже находится на пороге паники - отельеры начали демпинговать, цены за номер уже опустились в среднем на 10%. "Коронавирус сильно ударил по крупным гостиничным сетям. У наших коллег отменяются брони, практически отсутствуют групповые бронирования, доля иностранных туристов существенно снижается", - добавила эксперт.

В других регионах, в частности на Байкале или Дальнем Востоке, где китайских туристов еще больше, сокращение спроса заметнее.

В ближайшие две-три недели можно ожидать снижения цен на проживание в отелях и за рубежом. Особенно в тех странах, где больше всего заболевших, добавили в пресс-службе международного туроператора TUI

Если эпидемия коронавируса не закончится в ближайшие месяцы, туристическая отрасль России в целом может потерять около 100 млрд рублей, дал прогноз "Известиям" Агамов.

Ранее Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за рубеж. При этом ограничения по срокам не уточнялись.

В нынешней ситуации есть вероятность, что доля внутреннего туризма вырастет, заполнив нишу, ранее занятую иностранными группами, считает Гиль. А по прогнозам Агамова, внутренний турпоток может увеличиться на 7-10%.