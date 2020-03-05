В РФ готовится реформа системы оплаты отпусков и декретов

5 марта. FINMARKET.RU - В России готовится кардинальная реформа системы оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков. С 2021 года их будет компенсировать Фонд социального страхования (ФСС), а не работодатели. Законопроект "О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ об обязательном социальном страховании" в инициативном порядке разрабатывается Минтрудом России, сообщили "Известиям" в пресс-службе правительства. Цель документа - обеспечение гарантированного получения гражданами страховых выплат, а также правильность исчисления их размеров. Речь идет о том, чтобы все компенсации, которые положены россиянам (больничные листы, пособия по беременности и родам, а такжесверх установленных Трудовым кодексом 28 дней и погребения), выплачивались непосредственно Фондом социального страхования, а не работодателями.

"Это будет способствовать более высокому уровню и качеству обслуживания граждан. Срок представления законопроекта в правительство установлен на сентябрь 2020 года, а внесения в Государственную думу - декабрь 2020 года", - пояснили в пресс-службе кабмина.

В "Единой России" готовы поддержать эту инициативу, но с условием, что перечисление денег гражданам будет своевременным, заявил газете первый зампред фракции партии в Думе Андрей Исаев.

"Работникам этот законопроект дает ряд преимуществ. Например, у работодателя может не оказаться средств для положенных выплат. Также плюс в том, что трудящийся, получая деньги на больничный непосредственно из кассы ФСС, будет чувствовать себя более спокойно, чем сейчас, когда эти средства выплачивает работодатель, которому они засчитываются в конце года при уплате взносов в Фонд социального страхования", - пояснил парламентарий. По его словам, сегодня граждане зачастую боятся оформлять лист временной нетрудоспособности или уходить в декретные отпуска, чтобы не конфликтовать с работодателем.

"Поэтому для трудящихся этот механизм выплат является лучшим. Но мы, конечно, будем обращать внимание, чтобы была обеспечена реальная возможность получить деньги - например, в кассах ФСС, которые можно расположить, допустим, в поликлиниках. В целом мы эту идею поддерживаем", - отметил в беседе с "Известиями" депутат.

Эксперимент под названием "Прямые выплаты" был запущен ФСС еще в 2012 году. Тогда он затронул всего несколько регионов: Астраханскую, Курганскую, Новосибирскую, Новгородскую, Тамбовскую области и Хабаровский край. Согласно условиям проекта, ФСС возмещает работнику деньги в течение 10 дней с момента обращения. В нынешнем году эксперимент распространится уже на 59 субъектов России.

А вот глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в разговоре с "Известиями" подчеркнул: прежде чем принимать законопроект, нужно подвести итоги эксперимента, начатого ФСС в регионах. А после этого необходимо обязательно вынести на обсуждение Трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.