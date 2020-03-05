Туротрасль - на грани нового кризиса

5 марта. FINMARKET.RU - Распространение коронавируса и осложнение политической обстановки накалило ситуацию на туристическом рынке, пишет "Коммерсант" . По данным знакомого с ситуацией собеседника "Ъ", уже отменена пятая часть из проданных в Италию 100 тыс. туров на 4,3 млрд руб. с вылетами с марта до конца лета. Речь идет преимущественно о поездках на март, апрель и майские праздники.

Еще одним вызовом для туроператоров стало обострение российско-турецких отношений. По данным Level.Travel, с 28 февраля объем забронированных туров в Турцию снизился на 35% к предыдущей неделе. Средний чек за тот же период сократился на 13% - до 62 тыс. руб. В Travelata.ru отмечают спад динамики бронирований в Турцию на 9%. Один из туроператоров сообщил о прогнозируемом двукратном падении продаж туров в страну. Количество бронирований туров в другие европейские страны, по оценкам OnlineTur.ru, за последнюю неделю снизилось на 30%.

Два источника "Коммерсанта" на рынке авиаперевозок говорят о резком падении спроса и на обычные перелеты. По оценкам одного из них, с конца февраля количество бронирований авиабилетов за рубеж снизилось в среднем на 30%, внутри страны - на 3-5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Лидером падения стала Италия, куда продажи билетов упали сразу на 80%. Как говорят в Tutu.ru, ежедневно поступает 20-30 звонков с вопросами о возможности вернуть или обменять купленные билеты. Это совпадает с данными IATA, зафиксировавшей снижение на 26% числа бронирований по всему миру.

Турция и Италия - два наиболее востребованных направления выездного туризма для россиян. По оценкам Погранслужбы ФСБ, в 2019 году Турцию посетили 5,32 млн россиян, Италию - 967 тыс. Совокупно эти направления по итогам года сформировали 35% выездного потока из России. Вспышка коронавируса в Италии, совпавшая с обострением российско-турецких отношений, произошла на фоне действующего с конца 2015 года моратория на чартерные авиаперевозки в Египет, который раньше также считался одним из наиболее востребованных направлений. При этом падение активности путешественников, по всей видимости, не ограничится только "проблемными" направлениями: 29 февраля глава Роспотребнадзора Анна Попова рекомендовала россиянам по возможности отказаться от поездок за рубеж.

Сокращается и деловой туризм: практически все крупные компании отказались от деловых поездок своих сотрудников.

Аналитики не сомневаются в серьезности последствий для рынка. Партнер Strategy Partners Алексей Праздничных предполагает, что общее падение спроса на туристические услуги в текущей ситуации может составить около 30%.И такая ситуация может привести к новой волне банкротств на туристическом рынке.