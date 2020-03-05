Правительство намерено пересмотреть регулирование оборота оружия

5 марта. FINMARKET.RU - Правительство РФ возобновило пересмотр обязательных требований к бизнесу, который инициировал еще Дмитрий Медведев ("регуляторная гильотина"), и сразу расширило перечень сфер, которых коснется реформа. К 41-й действовавшей рабочей группе добавились две - оборот оружия и транспортная безопасность, говорится на профильном сайте.

"Регуляторная гильотина" уже отсекла более 1200 устаревших актов РСФСР (перестали действовать с 2020 г.), а также устаревшие обязательные требования для компаний постсоветского периода, пишут "Ведомости"

Как уточнил представитель правительства, новые группы созданы в ответ на настойчивые просьбы бизнеса. Нужна одна лицензия на приобретение всех видов оружия, а не отдельная на каждый, как сейчас, объясняет топ-менеджер российской оружейной компании. Важно снизить количество проверок продавцов оружия, считает собеседник "Ведомостей", и отменить требования хранения учебно-списанного оружия - фактически это макет. Продавцы патронов и пиротехники тоже просили пересмотреть нормы оборота, рассказывает федеральный чиновник.

Изменения помогут развить внутренний рынок оружия, рассчитывает бывший советник гендиректора концерна "Калашников" Андрей Кирисенко: чем больше легального оружия будет продаваться, тем выше станет культура применения, начнут развиваться инфраструктура (тиры, стрельбища) и стрелковые виды спорта.

Сильно зарегулирована и транспортная отрасль, считает гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров. Более 450 нормативных актов содержат примерно 9000 обязательных требований и значимая их часть касается транспортной безопасности, особенно если речь идет о перевозке опасных грузов или пассажиров, отмечает он. Многие меры неэффективны - например, рамки на входе в вокзалы и аэропорты, обращает внимание замдиректора практики по работе с инфраструктурными и транспортными предприятиями КПМГ в России и СНГ Вадим Топоров. А безопасность до ожидаемого уровня не повышается.

Называть конкретные обязательные требования, которые планируется отменить, представитель Минтранса посчитал преждевременным.