Торговлю алкоголем в заведениях общепита в жилых домах могут ограничить

4 марта. FINMARKET.RU - Депутаты Госдумы доработали ко второму чтению, ограничивающий торговлю алкоголем в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах. Его куратор депутат Александр Хинштейн направил новый вариант поправок к закону "О госрегулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции" начальнику Государственного правового управления президента (ГПУ) Ларисе Брычевой, пишут "Ведомости"

Поправки предполагают, что власти субъектов РФ получат возможность ограничивать время продажи алкоголя в общепите, расположенном в жилых домах и на прилегающих территориях, вплоть до полного запрета. Этим же временем должно ограничиться и распитие алкоголя в таких заведениях, указано там. Одновременно уже на федеральном уровне будет установлена минимальная площадь зала обслуживания такого заведения в жилом доме - не менее 20 кв. м. Но региональные власти будут вправе увеличить нижний предел на местном уровне.

Законопроект направлен на борьбу с так называемыми "наливайками" - небольшими барами на первых этажах жилых домов, торгующих алкоголем по ночам. На шум от посетителей таких баров жалуются жители домов, говорит Хинштейн.

По оценке Федерации рестораторов и отельеров России (ФРИО), в РФ более 1500 заведений в статусе общепита, что позволяет им торговать алкоголем по ночам.

Однако, как считает вице-президент ФРИО Алексей Небольсин, в существующей редакции закон ударит по всем барам и ресторанам, расположенным в жилых домах. В жилых домах по всей России располагается свыше 5000 баров (около трети от общего количества), больше 3000 ресторанов (20%) и свыше 200 рюмочных (около половины), по данным справочника 2ГИС.

По мнению экспертов, надо ввести классификацию заведений, чтобы отличать реальный общепит от заведений, которые под него маскируются.

Как говорит Хинштейн, авторы проекта ждут заключения от ГПУ, окончательная редакция поправок будет готова в течение марта.

А представитель Минфина отметил, что законопроект требует доработки с учетом замечаний, высказанных ранее (например о том, что запрет должен устанавливаться на общем собрании жильцов). Иначе принятие документа плохо скажется на добросовестном бизнесе.