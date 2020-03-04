Возврат долгов экс-собственников банков-банкротов доверят профессионалам

4 марта. FINMARKET.RU - Агентство по страхованию вкладов сообщило о начале отбора инвесторов для поиска и обращения взыскания на активы лиц, контролировавших ликвидируемые финансовые организации (ЛФО). Агентство представило и перечень финансовых организаций, и информацию о контролировавших их лицах, пишет "Коммерсант". В него попали, по которым завершена судебная работа по субсидиарной ответственности и вступили в законную силу решения судов. Общая сумма требований к контролировавшим лицам составляет 95,5 млрд руб. Потенциальный инвестор должен быть зарегистрирован на территории РФ и не может быть аффилирован с ЛФО.

"С инвестором, представившим наилучшее предложение, ликвидируемая финансовая организация заключает договор, проект которого предварительно одобряется комитетом кредиторов",- пояснили "Коммерсанту" в АСВ.

Эксперты сочли новый подход АСВ к взысканию долгов с собственников банков-банкротов оправданным. "В Европе, Азии и Америке практика инвестиций в судебные процессы (litigation funding, судебное финансирование) существует давно и имеет прозрачное регулирование,- отмечает управляющий партнер BMS Group Алексей Матюхов.- Рынок в РФ находится в зачаточном состоянии, и устоявшегося порядка отбора инвесторов нет". Однако, по его словам, в России такие инвесторы есть, но обычно "это либо частные игроки, либо фонды и компании, для которых litigation funding является лишь одним из направлений бизнеса".

Стоимость услуг по взысканию складывается из двух составляющих. Обычно берется небольшая фиксированная сумма за сопровождение процесса взыскания, а также процент от фактически полученных денег ("гонорар успеха", как правило, 3-10%), говорит партнер юридической компании BMS Law Firm Денис Фролов. Руководитель направления "банкротство и несостоятельность" фирмы "Рустам Курмаев и партнеры" Олег Пермяков оценивает переменную часть в 5-10%, "если речь идет о валютных активах". По его словам, гонорар может доходить и до 20-30%, если "актив недорогой сам по себе, иначе это будут кабальные условия".