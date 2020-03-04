Базовая схема выплат в рамках ГПП может измениться

4 марта. FINMARKET.RU - Базовый вариант выплат дополнительных пенсий, представленный в концепции законопроекта о гарантированном пенсионном плане (ГПП)., может быть изменен. Об этом рассказал на организованном на прошлой неделе PwC круглом столе "Корпоративные пенсии - новый этап развития" советник первого зампреда ЦБ Сергея Швецова Степан Кузнецов. Присутствующая в концепции норма сложна для восприятия гражданами, ранее говорил Швецов. По словам замминистра финансов Алексея Моисеева, она подверглась "жесткой критике со стороны большого количества наших оппонентов", пишет "Коммерсант".

"Мы хотели бы дать возможность человеку брать любой план (по назначению пенсии), срочный или пожизненный, в любой форме… не менее десяти лет выплат",- утверждал Моисеев на Гайдаровском экономическом форуме. Однако, по его словам,должна соответствовать "достаточно жестким требованиям Международной организации труда". В конвенции Международной организации труда о минимальных нормах социального обеспечения коэффициент замещения утраченного заработка пенсией по старости должен достигать 40%.

Ранее источники "Коммерсанта" отмечали, что на основе исследования потребностей россиян в концепции был предусмотрен принцип наследования не только на этапе накопления пенсионных средств, но и на этапе выплат. Гибридная срочно-пожизненная схема позволяла обеспечить наследуемость пенсионных средств на всем этапе выплат. Однако, по словам Кузнецова, сейчас решается вопрос, "как, с одной стороны, получить пожизненную пенсию, а с другой стороны, в какой-то ограниченный период дать возможность ее наследовать". По его словам, рассматривается возможность разрешить наследование в первые годы выплаты пенсии по базовому сценарию, а затем оставить сформированные средства без такой возможности.

Помимо базовой гибридной срочно-пожизненнойвыплат в концепции предусмотрены выплаты, "назначаемые и выплачиваемые фондом-участником" в соответствии с пенсионными правилами. В случае если по результатам расчета размер пенсионных выплат по ГПП при ее назначении составит менее 1/5 социальной пенсии, НПФ может выплатить все сформированные средства единым платежом.