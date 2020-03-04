Пенсионный фонд будет уведомлять россиян о размере будущей пенсии

4 марта. FINMARKET.RU - Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд будет рассылать имо размере их будущей пишет "Российская газета".

"Уведомления Пенсионного фонда, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Рубеж 45-ти лет выбран временной отсечкой неслучайно, - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости".

Кроме того, к этому возрасту взрослые люди уже начинают вплотную задумываться о своих перспективах. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ по накоплению добровольного пенсионного страхования. Или придумать свой собственный способ увеличения будущего ежемесячного дохода.

В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какой примерно будет пенсия по старости, исходя из уже перечисленных отчислений, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Предполагается, что там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений.

Кроме личного кабинета на портале Госуслуг, узнать о своем будущем можно будет и на сайте Пенсионного фонда. Если с этим возникнут какие-либо сложно, точно такие же данные должны предоставить и в отделении Пенсионного фонда.

Эти уведомления - не единственное новшество, внедряемое Минтруда в рамках повышения проактивности собственной работы и деятельности подведомственных органов. Например, с 1 июля 2021 года назначение пенсии по инвалидности начнется сразу же после решения медико-социальной экспертизы о присвоении категории людям с ограниченными возможностями или утратившим здоровья. Дополнительно посещать какие-либо инстанции и подавать заявления для назначения такой пенсии не придется.