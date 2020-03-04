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04 марта 2020 года 09:07
Пенсионный фонд будет уведомлять россиян о размере будущей пенсии
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Артем Геодакян/ТАСС
4 марта. FINMARKET.RU - Заранее оценить свои жизненные перспективы после окончания трудовой деятельности смогут все россияне старше 45 лет. Пенсионный фонд будет рассылать им уведомления о размере их будущей пенсии, пишет "Российская газета". "Уведомления Пенсионного фонда, согласно разработанному проекту, будут приходить автоматически через портал gosuslugi.ru раз в три года, - уточнили в пресс-службе министерства труда и социальной защиты. - Рубеж 45-ти лет выбран временной отсечкой неслучайно, - к этому возрасту у большинства граждан уже накоплен определенный пенсионный капитал, который позволяет спрогнозировать уровень выплат в старости". Кроме того, к этому возрасту взрослые люди уже начинают вплотную задумываться о своих перспективах. И при этом у них еще достаточно времени, чтобы, изучив полученное "письмо счастья", предпринять меры для повышения своей пенсии, если ее размер покажется им недостаточным. Как вариант, подключиться к одной из программ по накоплению добровольного пенсионного страхования. Или придумать свой собственный способ увеличения будущего ежемесячного дохода. В своих уведомлениях Пенсионный фонд сообщит, какой примерно будет пенсия по старости, исходя из уже перечисленных отчислений, расскажет, когда и при каких условиях человек сможет начать получать пенсию. Предполагается, что там же будут указаны параметры, необходимые для расчета выплат и данные о размере средств пенсионных накоплений. Кроме личного кабинета на портале Госуслуг, узнать о своем будущем можно будет и на сайте Пенсионного фонда. Если с этим возникнут какие-либо сложно, точно такие же данные должны предоставить и в отделении Пенсионного фонда. Эти уведомления - не единственное новшество, внедряемое Минтруда в рамках повышения проактивности собственной работы и деятельности подведомственных органов. Например, с 1 июля 2021 года назначение пенсии по инвалидности начнется сразу же после решения медико-социальной экспертизы о присвоении категории людям с ограниченными возможностями или утратившим здоровья. Дополнительно посещать какие-либо инстанции и подавать заявления для назначения такой пенсии не придется.
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Ключевые слова: Россия, пенсии, уведомления
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