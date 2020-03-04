Показатель долговой нагрузки ипотечников превысил 50%

4 марта. FINMARKET.RU - Показатель долговой нагрузки (ПДН) ипотечных заемщиков в 2019 году по сравнению с 2018 годом вырос на 1,6 п.п. - до 50,1%, следует из информации бюро кредитных историй ОКБ. Самый большой показатель - 86% - у граждан с доходом до 30 тыс. рублей. Затем идут зарабатывающие 30-50 тыс. Их соотношение ежемесячного платежа по жилищному кредиту к зарплате составляет 58,4%, пишут "Известия" . У получающих 50-70 тыс. показатель долговой нагрузки - 45,5%. Средний ПДН россиян с доходом до 70 тыс. - 63,3%. При этом граждане именно с такими заработками чаще всего берут жилищный кредит, следует из статистики ОКБ. До 2018 года банки рассчитывали ПДН по своим собственным методикам, поэтому их нельзя сравнивать с прошлогодними.

В ЦБ "Известиям" сообщили, что в 2019 году 81,9% граждан, которые взяли ссуду на квартиру, получали зарплату до 75 тыс. рублей. Средний платеж по ипотеке, оформленной в прошлом году, составлял 47-50% дохода заемщика. Размер заработка рассчитывался финансовыми организациями по внутренним моделям, пояснили в пресс-службе Банка России.

Регулятор пока не собрал статистику по уровню ПДН у ипотечных заемщиков с разным доходом. Однако с ноября Банк России обязал кредитные организации отправлять эту информацию ежеквартально, сообщили в пресс-службе. Первая отчетная дата - 1 апреля 2020 года, пояснили там.

В Абсолют Банке, РНКБ, банке "Санкт-Петербург" и "Уралсибе" (входят в топ-20 по ипотечному портфелю) подтвердили, что больше всех занимают на квартиру россияне с зарплатой до 70 тыс. рублей. Снижение объемов жилищных ссуд в 2019 году указывает на падение платежеспособного спроса. На рынке закончились "хорошие" заемщики, у которых есть накопления на первоначальный взнос и стабильный доход, считает директор блока ипотечного кредитования ТКБ Вадим Пахаленко.

Финансовые организации оценивают доход не только клиента, но и его созаемщиков по договору при выяснении платежеспособности, указали в Абсолют Банке. По этой причине низкая зарплата не означает, что гражданин допустит просрочку, добавили там. Выше риск невозврата у ипотеки с низким первоначальным взносом и большим размером кредита, по которым будет высокий ежемесячный платеж. В ЦБ выразили похожую позицию, но добавили, что размер ПДН тоже влияет на вероятность неуплаты.

Статистика за 2015-2019 годы показывает, что для граждан с ПДН более 80% вероятность допустить дефолт в два раза выше, чем для тех, у кого ПДН - 50%, пояснили в пресс-службе регулятора.

Средний ежемесячный платеж по ипотеке в 2019 году вырос до 27,3 тыс. рублей, следует из данных бюро кредитных историй "Эквифакс". В 2018 году он составлял 25,3 тыс., а в 2017 году - 26,5 тыс.