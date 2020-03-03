Пенсионная реформа: эффект получен на год раньше

3 марта. FINMARKET.RU - Российский бюджет получилот повышения пенсионного возраста на год раньше, чем прогнозировали эксперты. Счетная палата обратила внимание на то, что за 9 месяцев 2019 г. численность получателей страховойпо старости сократилась на 401,3 тыс. человек (1,1%). Такие данные содержатся в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и внебюджетных фондов за прошлый год.

По оценке Национального рейтингового агентства (НРА), бюджет в связи с этим смог сэкономить на выплатах 21,5 млрд рублей, пишут "Известия" . Ранее считалось, что первый ощутимый эффект от реформы - порядка 9 млрд рублей - может быть достигнут в 2020 году, когда число выходящих на отдых снизится примерно на полмиллиона человек, что позволит снизить расходы на выплаты в размере порядка 10 млрд рублей.

Как пояснил директор рейтингов финансовых институтов НРА Юрий Ногин, эксперты, оценивая эффект от повышения возраста выхода на заслуженный отдых, строили свои расчеты на средней величине пенсии (около 15,5 тыс. рублей в месяц), а также периода средневзвешенной выплаты (3,5 месяца). По самой консервативной оценке (500 млн человек и средневзвешенный период выплат пенсии в 6месяцев), оценили в НРА, эффект для бюджета в 2020 г. может вырасти до 48 млрд рублей.

В пресс-службе Счетной палаты отметили, что формально эффект от уменьшения численности пенсионеров нельзя называть экономией бюджета, поскольку он формировался уже с учетом этого фактора. Однако де-факто, по мнению экспертов, это происходит именно за счет снижения расходов на выплаты. Сэкономленные средства могут перераспределяться - в том числе, например, на индексацию пенсий людям, которые уже находятся на заслуженном отдыхе.

При этом, по мнению специалистов, основные дивиденды еще впереди. По словам старшего научного сотрудника Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Татьяны Омельчук, превышение прогнозного уровня в прошлом году можно объяснить несколькими причинами.

"Во-первых, оценки строятся на демографическом прогнозе по минимальным показателям и поэтому подвергаются корректировке. Во-вторых, корректнее рассматривать данные за год - пенсионный возраст двигается на полгода, и люди просто могли принять решение доработать, чтобы получить годовые премии", - считает эксперт НИФИ.

Омельчук уверена, что значимого эффекта от реформы стоит ожидать в конце 2024 года, когда численность людей, которые не вышли на отдых после повышения пенсионного возраста, составит минимум 3 млн. К этому периоду пенсионный возраст достигнет 58 лет для женщин и 63 - для мужчин.