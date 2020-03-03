Поликлиникам и больницам присвоят "звезды"

3 марта. FINMARKET.RU - Поликлиникам и больницам могут начать присваивать специальные информационные знаки соответствия медорганизации определенному уровню новой модели организации оказания медицинской помощи. Принцип в чем-то схож с присвоением звезд в гостиничном бизнесе. Чем больше звезд, тем выше уровень комфорта и оснащенности, пишет "Российская газета".

Проект приказа об этом вынес на общественное обсуждение минздрав. "РГ" в минздраве пояснили, кто и по каким критериям будет присваивать знаки. Так, как уточняют в ведомстве, для проведения оценки соответствия медицинской организации определенному уровню в каждом регионе территориальным органом Росздравнадзора будет создаваться специальная комиссия.

На основании результатов работы комиссии региональное подразделение Росздравнадзора будет принимать решение о соответствии медицинских организаций определенному уровню, который подтверждается определенным знаком. Такая оценка должна будет проводиться один раз в три года. Известно, как будет выглядеть сам информационный знак: в середине логотипа разместится надпись с указанием уровня соответствия новой модели медорганизации (Уровень 1, Уровень 2, Уровень 3), а в левом нижнем углу - информация о названии организации и уникальный идентификационный номер в форме QR-кода.

Специальный знак соответствия будет размещаться непосредственно у входа в здание или на входных дверях, а также на официальном сайте медицинской организации. Посетители при помощи мобильного устройства всегда смогут проверить достоверность информации о медучреждении, так что самостоятельно никто не сможет повысить себе уровень.

В минздраве отмечают, что присвоение знаков поспособствует развитию конкурентной среды между медицинскими организациями.Для более точного определения, какому именно уровню соответствует медорганизация, было разработано 22 критерия, позволяющих отнести учреждение к тому или иному уровню. Первый уровень - это соответствие выполнения 8 критериев, второй уровень - выполнение 15-18 критериев, третий - 19 и более, пишет "РГ".