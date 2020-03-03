Мошенники воруют бонусы со скидочных карт

3 марта. FINMARKET.RU - Мошенники заинтересовались бонусами россиян в магазинах - количество попыток списать баллы из личных кабинетов на сайтах в 2019 году увеличилось в разы и достигло нескольких тысяч в месяц. Об этом "Известиям" рассказал эксперт компании "Инфосистемы Джет" Алексей Сизов. Информацию подтвердили в "Деловой России" и торговой сети "Магнит". По словам Сизова, с проблемой столкнулись телеком-операторы, транспортные организации и крупные розничные сети.

"В одном из вариантов злоумышленник получает доступ к личному кабинету клиента, а затем расплачивается его бонусами за свои покупки, - пояснил Сизов механизм обмана. Еще один вариант обмана - мошенник регистрирует личный кабинет на карту, выданную другому человеку. Гражданин даже не будет знать о существовании своего онлайн-профиля и продолжит накапливать баллы, физически прикладывая карту. При этом злоумышленник будет списыватьв личном кабинете".

Программы лояльности в денежном эквиваленте оцениваются примерно в 50 млрд рублей по 30-и крупнейшим ритейлерам, посчитал Сизов. Он подчеркнул, что накопленные баллы можно легко монетизировать - во многих магазинах ими можно оплатить от 30% до 50% покупки.

Председатель комитета по торговле "Деловой России" Алексей Фёдоров отметил, что часто под прицел мошенников попадают автозаправочные станции, которые ежемесячно недополучают прибыль в 2-3 млн рублей из-за неправомерно списанных льгот.

"Зачастую баллы крадут сами сотрудники магазинов или колл-центров, которые имеют доступ к информации о программах лояльности. Если клиент долгое время не пользуется накопленными бонусами, то продавец может незаметно для пользователя и магазина забрать их в счет собственной покупки", - пояснил Фёдоров.

А в пресс-службе "Магнита" отметили, что ущерб от действий мошенников в большей степени имиджевый, поскольку покупатели теряют доверие и разочаровываются в программе лояльности.

Во 2-м полугодии 2019 г. количество мошенничеств с бонусными программами увеличилось в 1,5 раза по сравнению с первыми шестью месяцами, оценил для "Известий" руководитель направления Kaspersky Fraud Prevention Максим Федюшкин. По его словам, это связано с увеличением конкуренции среди ритейлеров, ростом объема онлайн-покупок и переходом программ лояльности в цифровой формат. Кроме того, играет роль безответственное отношение самих клиентов: лишь 20% из них помнят, имеют ли они право на льготы и в каком объеме, поэтому мошенники безнаказанно и незаметно их крадут.

Как считает Федоров, причина обострения проблемы в том, что ритейлеры массово переходят от скидочных систем к программам накопления бонусов. Кроме того, клиенты все активнее пользуются именно онлайн-кабинетами, а не физическими картами лояльности.

В отличие от банковских сервисов, программы лояльности обычно слабо защищены, а мониторинг совершаемых по ним операций не проводится, знает Алексей Сизов из "Инфосистемы Джет". И в этой сфере нет регулятора, который бы регламентировал порядок защиты, как это делает, например, Центробанк в финансовой отрасли.

В Роскомнадзоре "Известиям" сообщили, что мошенничество в интернете находится вне зоны компетенции службы, а бонусы - это не персональные данные.