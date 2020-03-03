Банки хотят продавать долги дороже, коллекторы платить не готовы

3 марта. FINMARKET.RU - В 2019 годупредложили коллекторам для покупки на 15% меньше долгов, чем годом ранее. По итогам 2019 года объем предлагаемой банками к покупке профессиональным взыскателям просроченной задолженности составил 399 млрд руб. против 470 млрд в 2018 году. Об этом свидетельствуют данные Первого коллекторского бюро (ПКБ), пишет "Коммерсант"

Ранее коллекторы рассчитывали, что по итогам года предложение долгов превысит 540 млрд руб. Вместе с тем увеличился на 3,5%, до 303 млрд руб., объем закрытых сделок. Таким образом, их доля достигла 76% от предложения, в 2018 году показатель находился на уровне 62%. Одновременно выросла и средняя цена закрытия сделок с 1,91% до 2,61% - максимальное значение за последние 6 лет. Всего коллекторы потратили в 2019 году на покупку просрочки более 7,9 млрд руб. против 5,6 млрд руб. в 2018 году.

Сумма среднего долга снизилась на 28 тыс. руб. - до 158 тыс. руб. Произошли изменения и в структуре купленных долгов. Доли потребкредитов и кредитных карт увеличились, а доли долгов бизнеса и автокредитов снизились. Появилась в 2019 году в портфеле купленных коллекторами долгов ипотека с залогом, впрочем, пока ее доля не превышает 0,1% (300 млн руб.) от всех закрытых сделок. По суммам значительно выросла доля самых больших долгов - свыше 500 тыс. руб. (с 37,7% до 44,1%), доля средних и небольших долгов уменьшилась либо ее рост оказался незначительным.

Как отмечают банкиры, снижение общего объема портфеля, выставленного на продажу в 2019 году, связано с тем, что банки оптимизировали внутри себя операционные процессы и проводили взыскание собственными силами. В банках рассчитывают, что цена долгов в 2020 году еще увеличится.

Коллекторы осознают, что банкиры рассчитывают в текущем году получить более высокую цену за просрочку, однако надеются, что платить больше не придется. Эксперты не исключают вероятность того, что цена закрытых сделок останется на том же уровне - 2,62%, так как существенного улучшения качества выставляемых на продажу портфелей они не наблюдают.