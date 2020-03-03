Единым оператором газификации в России может стать "ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ"

3 марта. FINMARKET.RU - Затраты на газификацию РФ на период до 2030 года оцениваются почти в 2 трлн рублей, сообщил на парламентских слушаниях в Совете Федерации министр энергетики РФ Александр Новак.

По его словам, из этих 1,921 трлн рублей планируется 634 млрд рублей направить на строительство газопроводов-отводов, межпоселковых газопроводов и ГРС; 776 млрд рублей - на строительство внутрипоселковых и уличных сетей, а остальное - 505 млрд рублей - на реконструкцию сетей. По словам Новака, источниками инвестиций могут быть собственные средства "Газпрома", спецнадбавка для ГРО, средства бюджетов, прямые инвестиции потребителей.

Сейчас в 11 субъектах РФ программы газификации завершены, еще в 23 субъектах будут полностью выполнены программы газификации до 2025 года, до 2030 - еще 33. По остальным регионам - удаленные или обслуживаемые другими поставщиками - предлагаются индивидуальные подходы.

"Мы понимаем, что делать, как обеспечить повышение уровня газификации в регионах в ближайшие 10 лет", - сказал Новак. По его словам, в рамках программы планируется увеличить средний уровень газификации в регионах с нынешних 70,1% до 83%. Это позволит увеличить реализацию газа на внутреннем рынке не менее чем на 30 млрд кубометров. Сейчас в России потребляется 440 млрд кубометров газа, в том числе 90 млрд кубометров идет на нужды населения.

Зампред "Газпрома" Виталий Маркелов уточнил, что на конец 2020 года уровень газификации планируется увеличить до 71,4%, к концу 2025 до 74,7% и к 2030 - до 82,9%.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отметила, что эта программа может быть профинансирована "может быть за счет снижения (уровня выплат в рамках) дивидендной политики. Может быть это будет единая государственная программа с участием газовых компаний, и часть будет финансировать федеральныйс софинансированием в той мере, которую могут себе позволить регионы".

Новак сказал, что министерство подготовило новая модель газификации субъектов РФ, которая требует обсуждения на уровне парламентариев, правительства, членов СФ. "Целевая модель - введение единого регионального оператора газификации, который будет полностью отвечать за строительство межпоселковых газопроводов, внутрипоселковой сети и отводов до непосредственного потребителя. Так решается та проблема последней мили. Предусматривает порядок получения разрешений через единое окно. Мы предлагаем рассмотреть МФЦ или представительство Единого регионального оператора (который мог бы организовать межведомственное взаимодействие и помогая потребителю с необходимыми документами)", - сказал министр.

Гендиректор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов в своем докладе даже выдвинул идею, как назвать этого единого оператора газификации. Он не исключил, что финансирование может быть организовано через создание механизма государственной компании, например, "ГАЗИФИКАЦИЯ.РФ" по аналогии с "ДОМ.РФ", может быть это межтарифные субсидии, что в свое время было сделано в Санкт-Петербурге".

Создание единого оператора газификации, сказал Новак, позволит уравнять платежи за подключение потребителей внутри одного населенного пункта: "Есть льготные ставки, стандартизированные ставки, есть индивидуальный проект. Кто-то платит 36 тыс. рублей, кто-то 400 тыс. рублей, а кто-то миллион. Внутри одной деревни не должно быть разницы в цене подключения".