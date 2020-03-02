Ужесточение требований к утилизации продукции грозит ростом цен

2 марта. FINMARKET.RU - Производители товаров, которые Минприроды предлагает полностью утилизировать, предупреждают, что в ответ на ужесточение экологических требований им придется поднять. Если предложения будут приняты, стиральные машины подорожают в рознице на 18%, масляные радиаторы - на 22%, больше чем на 10% вырастут цены на холодильники, микроволновки, кондиционеры, водонагреватели и проч., подсчитала ассоциация "СКО электроника-утилизация" (в нее входят Sony, Samsung, LG, Indesit, Whirlpool и др.).

Фактически бизнес ждет новый оборотный налог, сказал "Ведомостям" ее представитель.

Правительство более полугода обсуждает реформу расширенной ответственности производителей за утилизацию их продукции. Пока они должны утилизировать часть произведенных или импортированных товаров и упаковки - в среднем 15%. Требование касается не всех товаров, а 54 групп (одежда, белье, газеты, шины, зеркала, стеклопакеты, пластиковые бутылки, упаковка и проч.). Те, кто не собрал и не отправил на переработку (сам или через сторонние организации) вышедшие из употребления товары, должны заплатить экологический сбор.

Но механизм не работает, отмечает министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин в письме с новой концепцией расширенной ответственности, отправленном в конце февраля в правительство.

У Росприроднадзора, контролирующего уплату экологического сбора, нет точных данных о том, кто должен платить. В России примерно 160 тыс. компаний, подпадающих под расширенную ответственность (экспертная оценка, на которую ссылается Минприроды), но отчитывается только 15 тыс. Часть этой отчетности фиктивная, пишет Минприроды.

Поэтому и возникла идея лишить компании возможности самостоятельно утилизировать мусор, обязав всех платить сбор и отдав функции по контролю за его уплатой ФНС. Для упаковки Минприроды предлагает поднять норматив утилизации до 100% с 1 июля 2021 г., а для товаров начать повышение в 2022 г. с батареек, ртутных ламп, радиоэлектроники и шин, завершив его для всей продукции в 2024 г.

Как заявляло МПР, при 100-процентном нормативе сборы могут вырасти до 136 млрд руб. Батарейки, электроника и шины не должны попадать на полигоны, отвечает представитель "Российского экологического оператора" (РЭО), средства от сбора нужны, чтобы создать систему сбора и утилизации.

Однако, отмечают эксперты, 100-процентный норматив - это просто сбор денег, которые в конечном счете заплатят потребители. И в концепции нет расчетов, сколько и каких отходов образуется в стране, какие мощности требуются для их сбора и утилизации.