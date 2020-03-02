НПФ продолжают наращивать пенсионные накопления

2 марта. FINMARKET.RU - Пенсионные, аккумулированные негосударственными пенсионными фондами (НПФ), на начало года составили около 2,85 трлн руб., свидетельствуют данные всех фондов, опубликовавших информацию в рамках указания ЦБ. На резервыпо обязательному пенсионному страхованию (РОПС) из накоплений приходится 73,9 млрд руб., пишет "Коммерсант".

РОПС считается обособленной частью пенсионных накоплений, то есть обязательствами фонда перед застрахованными лицами, хотя в отчетности он отнесен к капиталу НПФ. Он является частью двухсоставной системы гарантирования, введенной с 2015 года: резерв первым используется в случае невозможности исполнения обязательств НПФ перед застрахованными лицами, включая гарантирование безубыточности пенсионных накоплений граждан на пятилетнем отрезке. Основным источником пополнения РОПС в последние годы был потерянный гражданами инвестиционный доход в результате их досрочных переходов между фондами.

Согласно действующему законодательству, РОПС с 2018 года должен составлять не менее 1% от аккумулированных НПФ пенсионных накоплений, за исключением самого РОПС. В среднем по системе частных фондов РОПС составляет 2,7% от накопленных пенсионных накоплений.

При этом РОПС ни одного частного фонда не превысил 10% от расчетной базы, максимального показателя, при котором НПФ может прекратить обязательные отчисления в резерв, которые с прошлого года составляют 0,125% от аккумулированных частными фондами пенсионных накоплений. Отчисления ложатся на плечи застрахованных лиц, находящихся в фондах, сокращая их разнесенную доходность. В ЦБ уже признавали, что отчисления в РОПС, занижая доходность клиентов фондов, «не создают для них никакой стоимости», поскольку накопленный резерв непропорционален тем инвестиционным рискам, которые призван хеджировать. В последние годы регулятор принял ряд мер, чтобы купировать агрессивную инвестиционную политику частных фондов, в том числе введя в 2018 году обязательное стресс-тестирование для портфелей пенсионных накоплений, а также фидуциарную ответственность по сделкам НПФ.