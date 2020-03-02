Россияне стали меньше тратить в интернет-магазинах

2 марта. FINMARKET.RU - Россияне стали меньше тратить в отечественных и зарубежных интернет-магазинах. Об этом свидетельствуют данные Национальной ассоциации дистанционной торговли (НАДТ), которая проанализировала продажи в российских и иностранных онлайн-магазинах за последние пять лет. По данным организации, с которыми ознакомились "Известия" , средний чек постепенно снижается. Если в 2015 году россияне тратили в отечественных магазинах в среднем 3,6 тыс. рублей за одну покупку, то в 2019-м - 2,6 тыс. рублей. Это на 13% ниже, чем в 2018-м (3 тыс.). Торговля в зарубежных магазинах идет по аналогичному сценарию: $18 в 2015 году против $7,5 в 2019-м, что на 17% ниже, чем в 2018-м ($9).

Президент ассоциации Александр Иванов пояснил газете, что в наших магазинах россияне чаще всего покупают одежду, бытовые товары и электронику. Тогда как на иностранных площадках они предпочитают приобретать аксессуары для мобильных телефонов, мелкие товары для дома (например, для кухни) и тоже одежду.

Между тем, по подсчетам НАДТ, общий объем рынка онлайн-торговли в 2019 году вырос на 41% - до $19,1 млрд, из них на внутренние продажи пришлось почти $16,3 млрд, на внешние - $2,85 млрд. Количество покупок также увеличилось - до 380 млн посылок из-за рубежа в 2019-м (+5% к 2018 году) и до 375 млн - по России (+67%).

Всё больше россиян начинают интересоваться покупками в интернете, сокращая их объем в стационарной рознице, подчеркнул Иванов. Это приводит к тому, что количество посылок растет. Впрочем, суммы, которые россияне готовы тратить в онлайн-рознице, постоянно снижаются. Это обусловлено тем, что покупательская способность падает, полагает эксперт.

В стационарной рознице прослеживается аналогичная тенденция. Как рассказал "Известиям" пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко, по данным экспертов, в ритейле средний чек в 2017 году составлял 585 рублей, а в 2019-м - 518 рублей. "Потребители стали покупать меньше, но ходить в магазины чаще. Это обусловлено как отсутствием роста реальных денежных доходов, так и изменением потребительских предпочтений", - пояснил он.

С одной стороны, россияне стремятся сэкономить на покупках и при этом предпочитают свежие продукты, не делают больших запасов. Развитие формата "магазин у дома" и "дискаунтер" в последние годы - следствие этих изменений, добавили в АКОРТ.

В Минпромторге сказали "Известиям", что, несмотря на сообщения некоторых экспертов о снижении среднего чека, на фоне общего роста оборота онлайн-торговли можно говорить о "рутинизации" покупок онлайн. Россияне чаще и легче принимают решения о приобретении товаров в интернет-магазинах, не ждут необходимости сделать большой заказ и снижения стоимости доставки.