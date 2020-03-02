У клиентов МФО просроченные долги растут быстрыми темпами

2 марта. FINMARKET.RU - Бюро кредитных историй (БКИ) фиксируют рост просрочки у клиентов микрофинансовых организаций (МФО), опережающий рост портфеля. По данным БКИ "Эквифакс", за последние семь месяцев (с момента ужесточения условий выдачи займов) портфель микрофинансистов увеличился на 7,5% - до 147,5 млрд руб., пишет "Коммерсант". Одновременно прирост просроченной задолженности свыше 90 дней за этот период составил 12,4%, ее доля в портфеле увеличилась на 1,4 п. п.- до 33,8%. Одобрять займыстали реже - за 7 месяцев этот показатель снизился с 45% до 34%.

Новые ограничения дневной ставки - не более 1% для МФО вступили в силу с 1 июля 2019 года. После этого темпы роста рынка микрофинансирования замедлились, компании стали более тщательно отбирать заемщиков.

По словам гендиректора БКИ "Эквифакс" Олега Лагуткина, снижение уровня одобрения, скорее всего, связано с отказом микрофинансистов от предоставления наиболее рискованных займов до зарплаты, что отчасти могло стабилизировать уровень риска, однако этого не произошло. "Вероятно, в будущем можно ожидать развития рынка микрозаймов в новых сегментах и продуктах, что сможет стабилизировать качество портфеля, состояние которого с середины прошлого года стало немного исправляться",- полагает он.

По мнению самих микрофинансистов, рост просрочки не является следствием некачественного отбора клиентов. Эксперты отмечают, что в прошлом году доля обязательных платежей граждан в целом в стране превысила критически высокий уровень в 15% их доходов.