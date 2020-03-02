Из-за теплой зимы стоимость услуг ЖКХ пересмотрят

2 марта. FINMARKET.RU - Из-за аномально теплой зимыотопления будет пересмотрена. Как пояснили "Известиям" в Министерстве строительства и, на снижение могут рассчитывать жители регионов, где платежи за эту услугу начисляются по нормативам, а не по счетчикам. Сегодня в регионах действует два варианта начисления платы за отопление - либо по общедомовым счетчикам, либо равномерно в течение всего года. В первом случае россияне и так платят только за реально потраченное тепло - строго по показаниям прибора учета, пояснили "Известиям" в Минстрое.

"Если же по решению региональной власти платеж вносится небольшими долями в течение всего года, исходя из среднемесячного объема потребления, то в случае теплой зимы вся переплата учитывается при ежегодной корректировке по показаниям счетчика", - подчеркнули в ведомстве. При этом ресурсоснабжающие организации и управляющие компании обязаны следить за качеством теплоснабжения и "во избежание так называемых перетопов оперативно корректировать параметры теплоносителя", добавили в министерстве.

Ранее депутаты Госдумы направили письмо в адрес главы Минстроя Владимира Якушева. В частности, лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский просил ведомство не индексировать тарифы ЖКХ в связи с теплой зимой. "Если произойдет перерасчет стоимости услуг отопления, это будет правильное решение. Хотя его нельзя распространять на все субъекты РФ, так как везде погодные условия разные. Но там, где он уместен, мы будем его приветствовать", - пояснил парламентарий.

Первый зампред фракции "Справедливая Россия" Михаил Емельянов полагает, что, хотя коммунальщики обязательно должны учесть теплую зиму при расчете платежей, она не главный фактор, который влияет на ценообразование в сфере ЖКХ. "Нам в принципе нужно обуздать ситуацию в этой отрасли, потому что отсутствие реальной конкуренции и попустительство управляющих компаний приводят к тому, что цены безумно завышены", - уверен он.

Регионы уже начали заявлять о пересмотре платы за отопление. Так, в столице сумма экономии в определенные месяцы может составить 200 рублей. В пресс-службе комплекса городского хозяйства Москвы на запрос "Известий" о том, когда именно москвичам ждать перерасчета, на момент публикации не ответили.

Ранее сообщалось, что тарифы на конкретный месяц рассчитываются исходя из объема потраченного ресурса в тот же период прошлого года. Таким образом, снижение платы за отопление за прошедшие осень и зиму жильцы увидят к концу 2020 года.