Рост мирового ВВП может стать минимальным за 10 лет

Bank of America снизил прогноз роста мировой экономики в 2020 году до 2,8% на фоне вспышки коронавируса. Аналитики отмечают, что повышение ВВП в мире и в отдельных странах может стать минимальным за 10 лет

28 февраля. FINMARKET.RU - Аналитики Bank of America снизилироста мировой экономики в 2020 году до 2,8% с ранее ожидавшихся 3,1%, сообщается в отчете банка.

Без учета Китая глобальныйувеличится на 2,2%, а не на 2,4%, как ожидалось ранее. Подъем в развитых странах составит 1% против ранее предполагавшихся 1,1%, в государствах с развивающейся экономикой - 4% вместо 4,3%.

Если эти оценки оправдаются, темпы повышения будут самыми низкими с 2009 года во всех вышеперечисленных случаях.

Прогноз роста ВВП в текущем году для США пересмотрен до 1,6% с 1,7%, для еврозоны - до 0,6% с 1%. Это минимальные подъемы соответственно с 2016 года и 2013 года.

Между тем для региона EMEA (Европа, Африка и Ближний Восток) прогноз повышен до 2,8% с ранее ожидавшихся 2,6%.

"Мы в очередной раз снизили наш прогноз для глобального ВВП на 2020 год, - говорится в сообщении BofA. - Пересмотр в сторону ухудшения охватывает широкий спектр, и теперь мы ожидаем, что в этом году мировой рост составит всего 2,8%. Это будет первый после финансового кризиса год с показателем ниже 3%".

По мнению экспертов, слабость мировой экономики обусловлена тремя факторами. Во-первых, это отсутствие импульса для роста в течение года. Даже прежний прогноз подъема ВВП был ниже долгосрочного тренда. В четвертом квартале ситуация стала еще хуже, указывая на то, что неопределенность в сфере международной торговли и технологических войн остается препятствием для мировой экономики.

"Вторым фактором, конечно же, является агрессивный ответ Китая на вспышку COVID-19. Экономические сбои продолжались более месяца, и многие работники еще не вернулись на работу, в результате чего предприятия не могут работать на полную мощность. В результате мы снова снизили прогноз по Китаю. Мы ожидаем почти нулевого роста в первом квартале относительно предыдущего и более медленного восстановления, что приведет к снижению темпов роста в 2020 году до 5,2%", - сообщается в отчете банка.

В прошлом месяце аналитики уже ухудшила прогноз подъема ВВП КНР - до 5,6% с 5,8%.

Кроме того, эксперты теперь учитывают более значительное влияние вспышки коронавируса по всему миру.

"Длительные перебои в Китае должны повредить глобальным цепочкам поставок. Слабые туристические потоки станут еще одним негативным фактором для Азии. Во многих странах возможно появление ограниченных очагов заболевания (подобные той, что произошла в Италии), что ведет к усилению карантинных мер и снижению доверия. Поэтому мы сократили наши прогнозы по всем направлениям. Мы прогнозируем рост всего на 2,2% за пределами Китая, что также является самым низким показателем с 2009 года", - говорится в обзоре.

Ранее, как сообщалось, Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз роста экономики Китая. Ожидается, что ВВП КНР вырастет на 5,6%, что на 0,4 процентного пункта ниже сделанного в январе прогноза.

Эпидемия коронавируса COVID-19 замедлит рост мирового ВВП на 0,1 п.п., сообщила директор-распорядитель фонда Кристалина Георгиева на встрече министров финансов и глав центральных банков стран G20 в Эр-Рияде.

"В январе мы прогнозировали укрепление роста мировой экономики с 2,9% в прошлом году до 3,3% в этом году. С тех пор COVID-19 стал глобальным чрезвычайным происшествием и подорвал деятельность Китая, - сказала она. - Китайские власти работают над смягчением негативного воздействия на экономику с помощью антикризисных мер, предоставления ликвидности, фискальных мер и финансовой поддержки".

При этом Георгиева отметила, что неопределенности слишком велики, чтобы давать точные прогнозы. "Многие сценарии могут исполниться, в зависимости от того, как быстро будет сдержано распространение вируса и как быстро Китай и другие пострадавшие экономики вернутся в нормальное состояние", - полагает она.

Согласно нынешнему базовому сценарию МВФ, экономика Китая вернется к нормальному состоянию во 2-м квартале. В результате воздействие на мировую экономику будет относительно незначительным и кратковременным.

Эпидемия коронавируса уже обрушила мировые фондовые рынки, спад на которых распространился на нефтяной рынок. Падение цен на нефть с начала этой недели оставляет 13-14% и является максимальным с 2011 года.