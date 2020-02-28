Третий этап амнистии капитала может стать последним

28 февраля. FINMARKET.RU - Продлевать третий этап амнистии капиталов не планируется, сообщил статс-секретарь-замминистра финансовАлексей Сазанов. Спецдекларации от желающих рассказать о своих иностранных счетах и активах будут приниматься, в том числе, 29 февраля и 2 марта, пишет "Российская газета".

Третий этап амнистии стартовал 1 июня 2019 года. Его участникам, как и в предыдущие кампании, государство гарантировало освобождение от уголовной, административной и налоговой ответственности за нарушения, связанные с задекларированным имуществом и счетами. Основными условиями стал перевод средств с указанных в специальной декларации счетов в российские банки, а также перерегистрация контролируемых иностранных компаний (КИК) в специальных административных районах на острове Русский на Дальнем Востоке или острове Октябрьский в Калининградской области.

При этом участникам третьего этапа амнистии разрешили один год не платить налог (13%) с доходов от контролируемых иностранных компаний при условии, что они станут налоговыми резидентами РФ в 2019 году. Во время предыдущей кампании от налогообложения освобождалась прибыль ликвидируемых КИК.

Итоги оценить сложно, так как нет четких плановых цифр, нет итоговых, указывает глава комитета развития правовых услуг и экспертизы законопроектов "Деловой России" Екатерина Авдеева, мнение которой приводит "РГ". Оценив открытую информацию, можно предположить недостаточную эффективность, отмечает Авдеева. По ее словам, очевидно, что несмотря на западные санкции в совокупности с предоставленными государством в рамках амнистии капитала возможностями, свою роль сыграли сдерживающие факторы. Опасение привлечения к уголовной ответственности после инцидента со спецдекларацией предпринимателя Валерия Израйлита (она была изъята у ФНС следователями ФСБ и приобщена в качестве доказательства по уголовному делу) - один из них.